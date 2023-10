Salou intensifica la seva promoció turística a París

El sector turístic preconitza una molt bona temporada per 2024

Actualitzada 05/10/2023 a les 10:21

L'alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, ha encapçalat una missió promocional a París amb l'objectiu de potenciar la capital de la Costa Daurada com a destinació turística a França, especialment durant el període entre Setmana Santa i finals de juny, coincidint amb les vacances escolars a moltes regions franceses.



Aquesta iniciativa s'emmarca dins l'estratègia de Salou per desestacionalitzar el turisme, buscant atraure visitants en mesos menys concorreguts i diversificant així l'oferta turística.Durant les reunions mantingudes amb diferents responsables turístics i operadors de viatge, Granados ha presentat l'oferta de qualitat i diversa amb la qual compta Salou, la qual inclou des de les tradicionals propostes de sol i platja fins a gastronomia, esports, vacances en família, compres i patrimoni natural.«La marca Salou està sent molt ben rebuda a França. És evident que cada vegada més, Salou s'està posicionant com una de les destinacions preferides pels turistes francesos», ha subratllat l'alcalde Pere Granados.Aquestes accions confirmen el compromís de Salou per continuar creixent de forma sostenible i cercar nous segments de mercat i adaptant-se als nous reptes del sector turístic, buscant sempre l'excel·lència i la innovació en la seva oferta i atractius turístics.Segons tots els indicadors, el sector preconitza una molt bona temporada turística pel 2024.