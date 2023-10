El Festival del Vi i la Gastronomia de Cambrils obre la porta de 24 cellers

La tretzena edició torna al Parc del Pescador de l'11 al 15 d'octubre

Actualitzada 04/10/2023 a les 20:28

La 13a edició del Festival del Vi i la Gastronomiatorna al Parc del Pescador de l'11 al 15 d'octubre per oferir tota una experiència al voltant dels vins, caves i vermuts de 24 cellers d'arreu de la província, maridats amb les degustacions gastronòmiques de 17 restaurants cambrilencs.El programa d'enguany inclou tastos guiats, presentacions, activitats familiars perquè el públic infantil també gaudeixi de la fira, tres ubicacions d'escenaris polivalents, diverses propostes nàutiques, actuacions en directe de «petit format i més intimistes» a primera hora de la tarda i grups amb propostes més animades per cloure la fira.Una novetat d'enguany és la difusió del coneixement dels expositors, afegint alla localització dels cellers fent que la fira no acabi el diumenge, sinó que l'experiència s'ampliï un cop acabat el festival. A més, una altra novetat és que la solidaritat tindrà un gran protagonisme amb les botes aportades pels cellers que vuit artistes de l'associació Cambrils Art Total pintaran en directe en l'espai de la pèrgola cada dia, i se subhastaran cada vespre per recaptar fons a favor l'associació contra el càncer infantil Pels Valents.L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, va explicar que es tracta d'una cita cabdal dins del calendari d'accions promocionals de Patronat de Turisme a nivell de resposta de públic, de qualitat d'expositors i de fidelització de participants, i que ha convertit Cambrils en la porta d'entrada des d'on poder conèixer tota riquesa vitivinícola del territori.