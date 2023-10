Detingut un home a Montbrió del Camp per traficar amb persones per explotar-les laboralment a França

Una investigació dels Mossos i la policia de Lió permet localitzar el sospitós en un domicili del municipi del Baix Camp

Actualitzada 05/10/2023 a les 09:32

Els Mossos d'Esquadra de Tarragona, en col·laboració amb la policia de Lió, han detingut un home per traficar amb persones i explotar-les laboralment a França. L'investigat hauria utilitzat l'excusa d'oferir treball remunerat a immigrants en situació de necessitat per lucrar-se gràcies a la seva feina, cometre fraus contra la hisenda francesa i blanquejar els guanys que obtenia. Arran d'una Ordre Europea d'Investigació del Tribunal de Justícia de Lió, els Mossos van localitzar el sospitós en un domicili de Montbrió del Camp i van descobrir que regentava un establiment a Cambrils. El 27 de setembre es va fer l'entrada i escorcoll d'aquests immobles i es va arrestar l'home. Les autoritats franceses n'han demanat l'extradició.



Detenim amb la Policia de Lyon a Tarragona un home que es lucrava amb el tràfic d'éssers humans per explotar-los laboralment a França. El Tribunal de Justícia de Lyon (França) va emetre ordre d'extradició

La investigació dels Mossos s'ha fet en col·laboració amb agents de la Direction Zonale de la Police Air et Frontière- Brigade Mobile de Recherches de Lyon i le GIR (Groupe Interministériel de Recherches de Lyon).El cas va iniciar-se arran d'un manament emès pel jutjat d'instrucció número 3 de Reus, derivat d'una Ordre Europea d'Investigació del Tribunal de Justícia de Lyon encaminada a localitzar a una persona que estava fugida de la justícia francesa i que podria residir a la zona del Camp de Tarragona.Les gestions policials van permetre localitzar l'home en el domicili on residia a Montbrió del Camp i van determinar que regentava un establiment comercial a Cambrils.El dia 27 de setembre, en coordinació amb les autoritats policials franceses els Mossos van fer l'explotació de la investigació. Agents de la policia catalana, conjuntament amb l'oficial d'enllaç de la Direction de la Coopération Internationale de Sécurité (D.C.I.S) francesa van detenir la persona investigada i van fer entrades i escorcolls judicials en els dos immobles relacionats. Les diligències practicades van permetre recollir tot un seguit d'indicis presumptament relacionats amb l'activitat delictiva del detingut.El detingut va passar a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció número 3 de Reus el dia 28 i el Tribunal de Justícia de Lió va emetre ordre de detenció, entrega o extradició per delictes contra les persones, propietat, econòmics i financers i de facilitació d'immigració irregular. L'equivalent aproximat al Codi Penal espanyol d'aquests delictes seria el de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació laboral.