Comencen les obres per restaurar el campanar de Valls després de detectar deficiències estructurals

Una comissió ciutadana fa una crida per recaptar donatius per sufragar econòmicament part del cost

Actualitzada 05/10/2023 a les 09:12

Les obres per restaurar el campanar de l'església arxiprestal de Sant Joan de Valls després de detectar deficiències estructurals a la part superior el 2022 ja estan en marxa. El 12 de setembre passat van començar els treballs previs amb la instal·lació d'una bastida que recorre els 74 m d'altura del monument. L'actuació durarà deu mesos i l'actuació podria estar enllestida abans de l'estiu del 2024. El projecte té un cost de més d'un milió d'euros. El 60% del pressupost es cobrirà a través de diverses administracions públiques, mentre que el 40% restant es farà gràcies als donatius d'empreses i particulars. Una comissió ciutadana farà una crida els pròxims dies per recaptar fons i sufragar econòmicament part del cost.



Restauració de la part superior

El campanar més alt de Catalunya

Està previst que l'Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya es facin càrrec del 60% de l'actuació, aportant 200.000 euros cadascuna, mentre que l'Arquebisbat de Tarragona, propietari del campanar, podria assumir una part semblant. Un dels membres de la comissió ciutadana per la restauració del campanar de Valls, Jordi París, assenyala que és un «procés llarg i delicat», per això té un pressupost tan elevat, assegura.Pel que fa al mecenatge per part de particulars, París explica que cadascú podrà fer la donació que vulgui, però des de la comissió indicaran una sèrie de trams econòmics. Aquest mètode ja es va utilitzar el 2010 quan una comissió cívica va impulsar la restauració de l'església de Sant Joan de Valls i el 2021 amb l'estrena del nou orgue del mateix temple.El 2020, un estudi del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat a través de la Universitat Politècnica de Catalunya ja advertia de les deficiències del monument en el tronc, i el 2022, un altra anàlisi dels arquitectes Joan C. Gavaldà i Jordi J. Romera, ho van confirmar. Al llarg dels anys, la construcció superior feta de pedra i ferro s'ha anat desgastant a causa de la dilatació dels elements metàl·lics, que ha esquerdat i trencat la pedra que el recobria.Per això, durant les obres s'aplicarà una nova protecció per controlar la corrosió i se substituiran els materials metàl·lics per acer inoxidable. A més, s'ha previst la restauració dels ampits, mainells i brancals dels finestrals del campanar. També, s'impermeabilitzarà el pla de campanes amb la instal·lació de nou paviment.Finalment, s'intervindrà en la part més alta aplicant un revestiment impermeable a la pedra i es netejarà el cos metàl·lic que corona el campanar. Per acabar, se substituirà el parallamps. El projecte ha estat redactat pel despatx d'arquitectes Figuerola Gavaldà Romera i les obres seran executades per Rècop.El campanar de Valls és l'element «simbòlic arquitectònic» de la ciutat, destaca París. Es tracta del campanar més alt de Catalunya i va ser inaugurat el 20 d'octubre de 1897 coincidint amb la Fira de Santa Úrsula. El campanar de Sant Joan el va projectar Francesc P. Villar i Carmona que va dissenyar una torre d'estil neogòtic per seguir la línia arquitectònica de l'església, en una obra que va anar a càrrec del vallenc Joan Oller Sans. Ara s'inicia la segona rehabilitació de la seva història, ja que el 1984 ja va ser restaurat. «Valls sense campanar, no seria Valls», sentencia París.