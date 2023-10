Violeta Amargant, nova assessora artística de música familiar de la FiM Vila-seca

Fins al proper 16 d'octubre està oberta la convocatòria artística per participar a la propera edició de la fira de música emergent i familiar

Actualitzada 04/10/2023 a les 10:51

Convocatoria artística

La gestora culturalés la nova assessora artística dels projectes musicals familiars i per a tots els públics de la FiM Vila-seca. Col·laborarà amb Marti Marfà, director artístic i amb Marta Mei, assessora artística en música emergent, en la selecció musical que es podrà veure del 16 al 19 de maig de 2024 a la 20a FiM Vila-seca.Violeta Amargant Marzo és llicenciada en Humanitats per la Pompeu Fabra i té un MA in Arts Administration and Cultural Policy a la Goldsmiths University de Londres. Ha treballat al departament educatiu del Barbican Centre de Londres i a L'Auditori de Barcelona on, després de fer de productora artística de diversos cicles, va passar a ser responsable del Servei Educatiu, dissenyant la programació per a escoles i famílies, coordinant l'edició de materials didàctics i liderant projectes participatius d'abast nacional com la Cantània o el CantaGran. Actualment, és directora de l'Associació Cultural de Granollers des d'on gestiona diversos projectes relacionats amb les arts i l'educació.Elde propostes artístiques finalitza elEls projectes musicals es podranon també s'hi poden trobar les indicacions d'inscripció artística.La convocatòria està adreçada a dues tipologies de propostes: elsde qualsevol estil de música moderna que es trobin als inicis de la seva trajectòria; les companyies, grups iLa selecció tindrà en compte lade les propostes pel que fa a creació, interpretació i posada en escena, el seu nivell d'innovació i originalitat, el seu caràcter d'estrena i la projecció que la participació a la FiM Vila-seca pot suposar per a un projecte musical.Es poden inscriure a la FiM Vila-seca: aquelles bandes que assagin o que algun dels seus membres visquin al territori català. En la secció de música familiar i per a tots els públics es poden presentar també propostes procedents d'altres territoris de l'Estat espanyol. Les propostes musicals poden ser interpretades en qualsevol idioma.Pel que fa a les propostes emergents, tenir treballs discogràfics publicats o manàgerde la participació a la fira.Laque es comunicarà a les propostes escollides a finals de febrer del 2024, tindrà en compte ladel conjunt de la programació de la FiM, en termes d'estils musicals, formats de les propostes, equilibri territorial, gènere i presència d'artistes amb diversitat funcional.La persona encarregada de realitzar laserà Marti Marfà, director artístic de la FiM Vila-seca.