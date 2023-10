Vila-seca renova un any més les 4 Flors d'Honor a la gala de Viles Florides

El regidor de Canvi Climàtic de Vila-seca, David Rodríguez, va ser l'encarregat de recollir el guardó en aquesta 12a edició de la gala

Vila-seca ha tornat a aconseguir el màxim guardó al certamen de Viles Florides, les 4 Flors d'Honor, a la cerimònia celebrada a la població d'Encamp, a finals del passat mes de setembre. El regidor de Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Vila-seca, David Rodríguez, va ser l'encarregat de recollir el guardó en aquesta 12a edició de la gala Viles Florides, que va lliurar reconeixements a un total de 164 municipis.Així doncs, Viles Florides, la iniciativa que impulsa la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), va entregar els seus premis anuals que reconeixen als municipis de Catalunya i comuns d'Andorra que promouen la transformació de l'espai públic a partir d'espais verds urbans. En aquesta edició, en la qual van ser guardonats 164 municipis, Vila-seca ha estat guardonada juntament amb 18 municipis més que han obtingut també les 4 Flors d'Honor.Més enllà dels premiats amb les quatre Flors d'Honor, hi ha hagut un total de 74 municipis que n'han obtingut tres, 55 han aconseguit dues i finalment, 16 municipis han obtingut una Flor d'Honor. En aquesta edició, Lloret de Mar va aconseguir la Flor d'Or Pere Cabot, un prestigiós reconeixement que Vila-seca va aconseguir l'any passat per la trajectòria, diversitat, qualitat i grau d'adaptació al lloc del patrimoni vegetal; la intensa activitat d'educació ambiental i la gestió de l'aigua i dels sistemes de reg.Cal recordar que Vila-seca compta amb una extensa trajectòria dins de la iniciativa de Viles Florides, ja que des de l'any 2014 ha aconseguit destacar entre els municipis guardonats amb més flors d'honor. A més, també, des de l'Ajuntament de Vila-seca es va organitzar la gala Viles Florides el passat any 2018, en el marc de la Jornada Viles Florides, amb un programa d'actes que implicava tant els municipis participants en el moviment com a la pròpia ciutadania.