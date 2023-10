El trànsit es desvia per la sortida 38 cap a l'A-7 i la N-340

Actualitzada 04/10/2023 a les 17:25

L'AP-7 està tallada des de les dues de la tarda d'aquest dimecres a l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) en sentit Amposta per un accident entre dos camions. Segons expliquen els Bombers, un dels vehicles pesants transportava 500 litres de diòxid de carboni líquid refrigerat i hi ha hagut una fuita.Els efectius del cos d'emergències han neutralitzat el vessament. Quatre dotacions dels Bombers treballaven a l'indret per restablir la normalitat a la via. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra desvien el trànsit per la sortida 38 de l'AP-7 cap a l'A-7 i la N-340.