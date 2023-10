Salut inicia el programa d'activitats a les escoles i instituts de Cambrils

S'han introduït noves temàtiques com la higiene bucal, la importància de la ciència, la menstruació o l'alimentació des d'una altra perspectiva

El Programa d'activitats en matèria de salut i igualtat per escoles i instituts de Cambrils engega el curs 2023-24 amb activitats formatives que aborden temes com la higiene bucodental, la menstruació i els canvis de pubertat que afecten tant a nois com a noies, i la importància de menjar d'una forma sostenible i saludable, l'autoestima i les relacions personals, l'empatia i pensament positiu i el bullying.



Aquest curs el programa conté propostes que busquen continuar fomentant l'alimentació saludable, la higiene personal, els bons hàbits que potencien el no malbaratar els aliments, la prevenció de malalties com el càncer de pell i la importància de la investigació, la prevenció del consum i addicció a l'alcohol, al tabac, haixix altres substàncies, així com a les fórmules del consum mitjançant pipes d'aigua i vapors, la prevenció contra les addiccions a les xarxes socials, i la importància del canvi climàtic i la seva incidència en la salut.Per una banda, des del programa es considera important continuar treballant en àmbits com són l'autoestima i l'autoconeixement i com impacten les emocions que es generen en el dia a dia del jovent. Per l'altra, es reforça l'educació amb l'objectiu de combatre l'assetjament escolar exercitant l'empatia, coneixent els rols presents en una situació deper detectar aquestes situacions i tenint eines per saber actuar. A més, el programa també incideix en activitats dirigides a treballar eines que potenciïn aspectes positius de la sexualitat, l'afectivitat, l'autoestima i la imatge corporal i el seu impacte en la salut mental.Una altra aposta que es repeteix en l'oferta d'enguany són les activitats per trencar estereotips de gènere, evitar conductes sexistes, identificar i evitar relacions no saludables, violències masclistes i situacions de LGTBI-fòbiques. Aquestes activitats potencien aspectes com la promoció efectiva de la igualtat, la llibertat, el respecte i la confiança per trencar amb els rols i estereotips que sustenten desigualtats i violències masclistes i LGTBI-fòbiques. En aquest cas, les sessions es realitzaran en format de contacontes per l'alumnat de 2n i 3r de primària i en format de teatre participatiu per als alumnes de 2n i 3r d'ESO.Cal destacar les activitats formatives que duen a terme professionals de l'Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat. Enguany l'oferta s'amplia amb tallers dirigits a diferents grups d'edats per tal de potenciar el raspall de dents, l'adaptació d'una activitat sobre hàbits alimentaris per menjar d'una manera més sostenible, i la incorporació del tallerdirigit a nois i noies de 3r de l'ESO. L'objectiu d'aquest últim taller és aprofundir en el coneixement del cicle menstrual i altres canvis que tenen lloc durant la pubertat, els canvis en el cos i en els genitals, desconstruir els mites i tabús encara vigents sobre la menstruació, i conèixer els productes menstruals reutilitzables: calces, compreses i copes menstruals, i els seus beneficis mediambientals.L'objectiu de les activitats programades és potenciar les habilitats socials dels infants i adolescents en l'àmbit educatiu per prevenir conductes de risc en l'àmbit de la salut.