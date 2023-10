PortAventura World reconeguda novament a l'Expo IAAPA a Viena, l'esdeveniment més gran del sector a Europa

El resort va rebre diversos reconeixements als emblemàtics European Stars Awards, entre els quals el d'Europe's Best Steel Coaster per Shambhala per onzena vegada consecutiva

La sostenibilitat, al punt de mira

PortAventura World ha participat aquests dies amb èxit en una nova edició de la trobada anual més gran de la indústria de l'oci a Europa, l'Expo IAAPA Europe 2023, impulsada per The Global Association for the Attractions Industry (IAAPA), l'associació de parcs temàtics i de atraccions líder al món. Més de 15.000 persones es van reunir en aquesta edició de l'expo, celebrada a Viena, i centrada en la innovació i la sostenibilitat aplicades al sector.En el marc de l'esdeveniment, la publicació alemanya Kirmes & Parks va celebrar una nova edició dels seus icònics European Stars Awards, l'emblemàtic tribut europeu a les accions més rellevants de l'any a la indústria dels parcs temàtics. PortAventura World va obtenir quatre importants reconeixements dins d'aquests premis: la primera posició a la categoria 'Millor muntanya russa d'acer d'Europa', amb Shambhala per onzè any consecutiu, i la segona posició a les categories següents: 'Millor parc temàtic d'Europa' , amb PortAventura Park, 'Millor nova muntanya russa d'Europa', amb Uncharted, i 'Millor dark ride d'Europa', amb Street Mission.La revista Park World Magazine també va lliurar en el marc d'aquesta exposició els seus guardons anuals, que van reconèixer la planta fotovoltaica del resort, PortAventura Solar, com a millor iniciativa sostenible d'aquest any dins del sector. La companyia també va resultar finalista en cinc categories més dels premis: 'Millor entreteniment en viu', amb el seu Carnaval 2023; 'Producte més innovador', 'Millor campanya de màrqueting' i 'Millor muntanya russa', totes elles amb la seva nova dark ride Uncharted, i 'Major parc', amb PortAventura Park.L'Expo IAAPA Europe s'ha posicionat els darrers anys com el principal esdeveniment de la indústria de l'oci a Europa. A l'edició d'enguany, s'ha impulsat l'àrea d'exposicions més àmplia fins ara, centrada en les darreres innovacions i avenços aplicats al sector dels parcs temàtics, amb més de 630 expositors. En paral·lel a l'expo, s'ha desenvolupat un programa formatiu important i diverses sessions de treball en temes tan rellevants com la seguretat o la sostenibilitat, liderats per experts de la indústria. En aquest sentit, van tenir lloc el 'Sustainability Day' i el 'Safety Day', amb representació de les àrees involucrades de PortAventura World.Addicionalment, van participar com a ponents a l'esdeveniment Choni Fernández, directora de sostenibilitat de PortAventura World, que va tenir l'oportunitat de participar a l'Innovation Stage per explicar la transformació que s'està portant a la companyia des del nou estatus d'empresa B Corp i, per d'altra banda, Marc Donadios, Customer Experience Manager de PortAventura World, que va posar al focus l'excel·lència del servei al client durant una altra de les principals sessions del congrés.Choni Fernández va explicar al congrés que «per a PortAventura World, era imprescindible estar present en una trobada de l'envergadura i la importància de l'Expo IAAPA Europe, en què ens vam reunir, cada any, amb els actors més rellevants de la nostra indústria per crear sinergies i debatre sobre el nostre futur. Precisament, en aquest futur, la sostenibilitat juga un paper fonamental, una cosa del que som molt conscients al resort i pel que impulsem solucions com PortAventura Solar, reconeguda com la millor iniciativa verda de l'any per la indústria. Volem agrair aquest guardó, que ens omple d'orgull i ens motiva a continuar treballant en aquesta línia».