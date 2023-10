Figuereiro defensa que vol atribuir-li les presumptes irregularitats perquè ja ha estat condemnat per fets similars

Actualitzada 04/10/2023 a les 13:49

L'exalcalde de Roda de Berà, Pedro José Figueiredo, ha negat que li demanés a l'agent de la Policia Local que sol·licités una bestreta de nòmina, de 3.000 euros, l'any 2008 per retornar-li un préstec.En la seva declaració, feta aquests dimecres a l'Audiència de Tarragona, l'exbatlle del PP ha desmentit la versió del policia- ja retirat- i ha assegurat que li vol atribuir les presumptes irregularitats perquè ja ha estat condemnat per apropiar-se de diners de les arques municipals.Figueiredo ha declarat que signava milers de decrets, els quals no podia revisar amb la seva totalitat i que confiava en l'equip de l'àrea d'intervenció. També ha dit que la seva funció no era la de fiscalitzar i que els regidors tenien les competències delegades.