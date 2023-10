L'AEH Salou reprèn el 'Tasta Salou' a partir d'aquest dijous, 5 d'octubre

Un total d'11 restaurants elaboraran les seves degustacions que aniran maridades amb un vi blanc, negre, rosat o d'un cava

Actualitzada 04/10/2023 a les 09:34

Com a promoció, totes les persones que completin el passaport que trobaran als establiments participants, rebran una ampolla prèmium de regal. Per completar-lo, cal haver degustat onze propostes gastronòmiques a qualsevol dels restaurants.



Es tracta d'una degustació per potenciar la gastronomia de prestigi a un preu assequible, que té com a objectiu dinamitzar la ciutat, entre setmana, i promocionar els restaurants que participen en aquesta iniciativa.

L'Associació d'Empresaris d'Hostaleria (AEH) de Salou i l'àrea de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament de Salou, reprenen la iniciativa gastronòmica 'Tasta Salou', aquest proper dijous, 5 d'octubre.Un total d'11 restaurants elaboraran les seves degustacions que aniran maridades amb un vi blanc, negre, rosat o d'un cava. El preu del platillo, junt amb la copa, és de 6 euros.En aquesta edició hi participen els següents restaurants: EL TOTXO TABERNA (C. Barcelona, 40) HUMA (Barcelona, 62) MRKT DE EDU CUESTA (Francolí, 8) THAI SALOU (C. Barbastre, 13) LA TABERNA DEL ÁNCORA (Autovia Salou a Reus, 3) HOUSE OF ILLUSION (Espigó del Moll, s/n) LA TECA SALOU (C. Ciutat de Reus, 28) LA GRESCA FOOD & DRINKS (C. Camí Reial, 2) RESTAURANT CÓRCEGA (C. Major, 31) CASTILLO DE JAVIER (C. Barbastre, s/n) RESTAURANT COOK & TRAVEL (C. Llevant, 5)Els establiments protagonistes, les propostes setmanals, l'actualitat i les novetats de 'Tasta Salou' es podran consultar a la pàgina de Facebook i a l'Instagram @tastasalou; i al web https://aeht.es/jornades-gastronomiques/