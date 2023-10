El PSC de Vandellòs presenta una al.legació en relació al magatzem temporal de la central nuclear

Els socialistes defensen la necessitat de construir el magatzem per tal que la planta continuï produint

Actualitzada 04/10/2023 a les 13:18

Els regidors i regidores del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han presentat avui l'al·legació que han entrat davant de la Subdirecció General d'Energia Nuclear del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITERD), en relació a la construcció del Magatzem Temporal Individualitzat (ATI 100) a l'emplaçament de la Central Nuclear Vandellòs II.Els regidors i regidores del PSC han explicat que entenen la necessitat de construir aquest magatzem per tal que la planta continuï produint després de substituir el combustible gastat en la recàrrega prevista per l'abril de 2027.Tanmateix, consideren que cal aprofitar aquesta construcció per donar una solució definitiva a la problemàtica que es plantejarà en el municipi quan, pràcticament en la mateixa data, segon semestre de 2027, està previst que retornin els 4 contenidors de residus vitrificats dipositats temporalment a França.A més, l'any 2028, ENRESA ha d'emprendre el desmantellament total de l'emplaçament de la CN Vandellòs I.D'aquesta manera, ens podem trobar que en poques desenes de metres hi hagin diferents magatzems amb residus nuclears. I, el que és més greu, és que si atenem al que proposa el VIIè Pla General de Residus Radioactius (PGRR), aquests dipòsits queden en aquests terrenys després del tancament de l'explotació comercial de la central nuclear de Vandellòs II (prevista per al febrer de 2035), de forma perllongada fins que el 2073, data en que el VII PGRR contempla que estigui prevista l'entrada en funcionament del Magatzem Geològic Profund (AGP).Així doncs, el grup municipal del PSC reclama per raons de seguretat, presents i de futur, es concentrin tots aquests nous magatzems en un únic espai i emplaçament que faci aquesta mesura tingui un menor impacte territorial, que sigui més sostenible en el temps i doni major sensació de seguretat a un territori que fa més de 50 anys que està contribuint, de forma inqüestionable, a la producció d'energia per al desenvolupament econòmic de tot el país.