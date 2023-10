El FIC-CAT obre les inscripcions de la 16a edició

El Festival Internacional de Cinema en Català ha obert les inscripcions de la setzena edició, que tindrà lloc de l'1 al 8 de juny de 2024.



El concurs contempla 6 categories: llargmetratge, documental, curtmetratge, videoclip, centre educatiu i Jove 48 Hores. El termini d'inscripció de les obres romandrà obert fins el 22 de març, excepte en el cas de la modalitat Jove 48 Hores, que el termini d'inscripcions serà del 3 al 8 de maig de 2024. Les obres presentades a concurs han d'haver estat realitzades amb posterioritat a l'1 de gener del 2023 i han de ser en llengua catalana, tot i que s'acceptarà l'ús parcial de qualsevol altre idioma quan estigui justificat en el context de la producció.El Jurat, que estarà format per professionals del món del cinema i l'audiovisual, serà el que determinarà les obres guanyadores de cada categoria, els quals es donaran a conèixer durant la gala de cloenda, el dissabte 8 de juny.Els treballs guanyadors seran premiats amb un trofeu FIC-CAT i amb una dotació econòmica: 2.000 euros al millor llargmetratge; 1250 al millor documental i al millor curtmetratge; 300 euros al millor videoclip, al centre educatiu primària, al centre educatiu secundària i al Jove 48 Hores. A més, hi haurà el premi Comarques Tarragonines, dotat amb 500 euros. El premi al millor treball de les Comarques Tarragonines hi poden optar aquelles obres compleixin dos requisits: que l'equip de producció i/o direcció sigui provinent d'alguna comarca de Tarragona, i que hagin estat rodades totalment o parcial a les comarques tarragonines.Les inscripcions cal fer-les al web del festival, de forma gratuïta, i la Selecció Oficial es donarà a conèixer durant el mes de maig.