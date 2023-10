Comença una nova edició del projecte LECXIT per millorar la comprensió lectora dels infants a Constantí

Durant aquest curs participaran del projecte 9 parelles, formades per un infant i una persona voluntària

Aquesta setmana s'han iniciat les sessions del curs 2023-2024 del projecte LECXIT-Lectura per a l'èxit educatiu a la Biblioteca Municipal de Constantí. Es tracta d'un projecte que té com a objectiu la millora de la comprensió lectora dels alumnes de 4rt de primària de les escoles del municipi, l'escola Centcelles i l'escola Mossèn Ramon Bergadà. Les sessions d'acompanyament lector compten amb la col·laboració de persones voluntàries. La seva tasca consisteix en acompanyar la lectura d'un infant, ajudar-lo a gaudir-ne, motivar-lo i esdevenir un referent lector que el faci creure en les seves capacitats.La primera sessió del LECXIT va consistir en una trobada de totes les persones que s'han presentat voluntàries, els infants que hi participen i les seves famílies. Durant aquest curs participaran del projecte 9 parelles, formades per un infant i una persona voluntària.Lecxit-Lectura per a l'èxit educatiu és un projecte promogut per la Fundació Bofill, l'Obra Social La Caixa i la Generalitat de Catalunya. A Constantí s'implementa gràcies a la col·laboració de les escoles del municipi i la Biblioteca Municipal.