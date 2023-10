Cambrils estalvia 5 milions de litres d'aigua amb el tancament de les dutxes

A principis d'agost l'Ajuntament va decidir mantenir oberts només els rentapeus per fer front a la sequera

Actualitzada 04/10/2023 a les 12:49

Cambrils ha reduït en més d'un 50% el consum d'aigua de les dutxes de les platges des que, a principis d'agost, l'Ajuntament va decidir tancar-les i mantenir oberts només els rentapeus per fer front a la sequera. A més, s'han aplicat importants restriccions en el reg de jardins i zones verdes municipals, on s'ha utilitzat l'aigua mínima indispensable aprofitant les hores de menor insolació.El regidor d'Espai Públic i Sostenibilitat, Alejandro Garcia, ha celebrat aquest important estalvi d'aigua i ha afirmat que cal seguir treballant a favor del medi ambient amb accions per minimitzar el consum d'aigua i energia, acompanyades de campanyes de conscienciació.Amb les dades des de l'última lectura de juny, extretes de les 40 escomeses que alimenten els diferents punts de dutxes de Cambrils, es calcula que durant el tercer trimestre de l'any hi va haver un estalvi de gairebé 5.000 m3 respecte el consum de l'estiu passat (que va ser de 10.800 m3). Cal tenir en compte que aquesta reducció del consum es va produir durant del mesos d'agost i setembre, ja que durant tot el juliol i els primers dies d'agost les dutxes encara estaven en ple funcionament.D'altra banda, el consum total d'aigua del municipi ha baixat un 8% respecte l'any passat durant el mes d'agost. El gruix de la reducció del consum es deu al tancament de les dutxes i a les restriccions en el reg públic, però també cal destacar l'esforç de la ciutadania i del sector del turisme en el compliment de les mesures decretades per l'estat d'alerta.