Teatre, música i màgia a la temporada de tardor de l'Orfeó Canongí

Actualitzada 03/10/2023 a les 09:30

Aquest mes s'inicia un nou cicle al teatre municipal de la Canonja, la Temporada de Tardor, una oferta que inclou teatre, música, màgia i cinema. Com explica el regidor de Cultura, Salvador Ferré, «aquesta nova temporada a l'OCTM té la voluntat de recuperar l'activitat cultural que fins ara es portava a terme en diferents espais del poble. Hem acabat setembre amb el festival de curtmetratges Frame Film Festival, que l'any passat es va fer al Castell de Masricart i que enguany s'ha pogut fer al Teatre Municipal on hem estat molt més còmodes i amb una pantalla de grans dimensions. També acollirem alguns dels espectacles del festival de màgia Impossible el cap de setmana 20, 21 i 22 d'octubre a més a més de la pròpia temporada del teatre».L'Orfeó Canongí ha començat octubre amb l'actuació de «Mercè March trio» que es va endinsar en el món dels musicals de tots els temps el passat diumenge. Una actuació de gran nivell que va despertar els aplaudiments de tot el públic.Així doncs, la programació a partir d'ara inclou el Festival Impossible el 20 i 21 d'octubre; els dissabtes 4 i 11 de novembre hi haurà un cicle breu de teatre km. 0 amb les obres L'última d'Antagonista Teatre i You Say Tomato de la Sala Trono; i el 25 de novembre una gala lírica de primera magnitud amb Àngel Òdena per tal de retre homenatge al baríton Pau Vidal, un dels fills il·lustres canongins. Les entrades i abonaments de tots aquests espectacles es van posar a la venda ahir 2 d'octubre.Finalment, de manera especial, la Canonja també anuncia la represa de l'activitat «Liceu al territori» que arribarà el diumenge 3 de desembre fins al Gran Teatre barceloní per a gaudir de l'òpera Turandot, amb la mítica producció de Núria Espert que va inaugurar el Liceu després de l'incendi de 1994.