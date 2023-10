Salou serà l'escenari d'una sèrie de comèdia d'impacte nacional

Fins a Salou es desplaçaran per gravar el capítol pilot actors de la talla d'Irene Visedo, Cristina Gallego i Fele Martínez

Actualitzada 03/10/2023 a les 16:15

Salou acollirà, en les properes setmanes, el rodatge del capítol pilot d'una prometedora sèrie de comèdia. El projecte d'impacte nacional, titulat «WTF??!», podria acabar tenint vuit episodis amb una durada de 25 minuts cada un. Aquesta gravació, programada per durar aproximadament una setmana i que estarà dirigida pel conegut actor salouenc William Miller, comptarà amb la participació d'estrelles conegudes de la gran pantalla com Irene Visedo, Fele Martínez o Cristina Gallego, entre altres. Tot i això, la recerca de talent no s'ha acabat, ja que el càsting està obert.Qstom Films, la productora al càrrec d'aquesta ambiciosa iniciativa, ha establert col·laboracions amb grans noms de la indústria com Grupo Ganga, coneguda pels èxits com «Cuéntame» o «Fugitiva» així com Embassy VFX, que assumirà la responsabilitat dels efectes visuals i digitals i les empreses tarragonines Mediaframe i Creative Rent. William Miller, que s'estrena com a director en aquesta sèrie, ha expressat la seva passió per Salou, explicant que «vull que el meu primer projecte com a director sigui rodat al meu poble, rodejat dels meus i comptant amb la col·laboració d'aquelles persones que m'han ajudat a arribar on soc avui dia».L'actor i ara director també va voler agrair el suport que ha rebut de l'Ajuntament de Salou durant tota la seva trajectòria. «L'Ajuntament de Salou sempre m'ha recolzat incondicionalment en tot allò que m'he proposat fer aquí i fora. No em puc imaginar un millor company per començar aquesta nova etapa de la meva vida», ha accentuat. Per la seva banda, l'alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados, assegura que aquesta iniciativa, arribada de les mans de l'actor William Miller, encaixa perfectament en l'atenció i assistència a la indústria audiovisual en la què està treballant decididament el municipi.De fet, es pretén posar en marxa 'Salou Film Office', un departament que tindrà com a principal objectiu atraure i facilitar el treball als equips de producció i fomentar Salou com a plató de rodatge, posant de relleu indrets emblemàtics del municipi. Amb una combinació d'escenaris naturals i urbans com platges, carrers, negocis i edificis municipals, Salou ja es prepara per immortalitzar la primera aventura cinematogràfica de William Miller en la seva faceta de director.