Presenten el pla estratègic per valoritzar el cereal i revertir el despoblament a la Conca de Barberà i la Baixa Segarra

El document inclou 32 accions que permetran millorar la farina de Mestral o comunicar com reconèixer un bon pa

Actualitzada 03/10/2023 a les 13:23

El cereal és un tret «identitari» de la Conca de Barberà i la Baixa Segarra. Aquest dimarts, el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, l'Agropecuària Coperal i el Departament d'Acció Climàtica, han presentat el full de ruta que ha d'impulsar millores en el cultiu i solucionar problemàtiques com el despoblament.El document 'Estratègies de desenvolupament territorial a partir del cereal' engloba 32 accions, com ara la creació de la Taula de Treball del Cereal, de recerca per millorar les propietats de la farina de Mestral o bé de comunicació perquè la gent reconegui un «bon» pa. Els impulsors també assenyalen que hi ha un centenar d'explotacions, amb pagesos de menys de 41 anys, fet que pot contribuir a fixar gent al territori.