Paraules trenades amb fil de seda

Aquest dimarts es publica el primer disc del quartet 'Dones de paraula', format per Anna d'Ivori, Txell Mas, Nerea Bassart i Maria Jacobs

Actualitzada 02/10/2023 a les 19:12

Des d'aquest mateix dimarts ja es pot escoltar en les plataformes digitals el primer treball de Dones de Paraula, un quartet format per Anna d'Ivori, Txell Mas, Nerea Bassart i Maria Jacobs. Aquestes quatre artistes del Camp de Tarragona han apostat per unir el seu talent, com a músics i compositores, per trenar un disc amarat de poesia. Es tracta d'(Rambla Discos, 2023), compost per sis poemes d'autores catalanes, fins ara mai musicats.Concretament, es tracta d'de Tònia Passola;, de Sònia Moya;de Montserrat Abelló;de Mercè Rodoreda;, de Blanca Llum Vidal; ide Maria-Mercè Marçal. El disc ha comptat amb la producció artística de la mateixa Anna d'Ivori i s'ha gravat i masteritzat a l'estudi Amanita de Sergi Sabaté, a Constantí. El disseny gràfic el signa MMMM studio. A més, en aquest primer treball, Dones de Paraula ha tingut dues col·laboradores excepcionals: Meritxell Gené i Lia Sampai, que han compost dues de les sis cançons.El treball, que ha estat cuinat a foc lent durant més d'un any, vol ser una reivindicació de la poesia femenina catalana, però també del talent musical del territori. El resultat és un treball acurat en què música i poesia acaben conformant una peça d'alta costura musical. «La veritat és que ha estat bastant màgic», explica Anna d'Ivori. La responsable de la producció artística detalla també que, des d'un bon començament, el seu pensament va ser «que es mantingués l'autenticitat de cadascuna.I, tot i que venim d'estils completament diferents, de seguida va sorgir un concepte artístic bastant unitari, potser perquè tenim un tarannà similar». En el seu cas, va decidir musicar un poema de Mercè Rodoreda. «Sempre m'havia cridat l'atenció la seva prosa, i sempre havia pensat que tenia molts tints poètics. Després, vaig descobrir que Rodoreda també havia escrit poesia, i vaig pensar que seria interessant fer conèixer aquest vessant de l'escriptora».s'estrenarà en directe aquest mateix diumenge, 8 d'octubre, en el marc del Festival Accents, en un concert al Jardí Botànic de Botarell. Les entrades, que tenen un preu de 5 euros, ja estan disponibles a Entradium. A més de les cançons que conformen el disc, en el concert les quatre intèrprets oferiran també una selecció d'altres poemes d'escriptores catalanes que ja havien estat musicats, però que seran versionats i adaptats per les components de Dones de Paraula. A més, detalla l'Anna, «aprofitarem per cantar també algunes cançons pròpies, fet que també serà xulo, perquè compartirem la nostra pròpia música amb les altres».