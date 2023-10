La Diputació de Tarragona lidera un projecte europeu per lluitar contra el malbaratament alimentari

La iniciativa, batejada com a 'SOULFOOD', pretén fer arribar els excedents agraris a entitats socials

Actualitzada 03/10/2023 a les 13:49

Solució tecnològica i digital

La Diputació de Tarragona lidera un projecte europeu que pretén trobar una solució tecnològica al malbaratament alimentari.Des d'aquest dimarts i durant dos anys, l'ens tarragoní coordinarà aquesta iniciativa social que porta com a nom 'SOULFOOD' i que executarà conjuntament amb quatre socis locals -Redessa i el Centre Social el Roser de Reus, la Fundació Espigoladors i el Clúster TIC Catalunya Sud- i quatre més provinents de Lituània, Romania i Grècia.Tots ells es reuniran a finals de setmana a Reus per començar a buscar la millor fórmula per fer arribar els excedents agrícoles a entitats socials. La voluntat és que sigui una empresa del territori l'encarregada de desenvolupar la nova eina digital, amb un pressupost 801.739 euros.Arran d'una convocatòria del Fons Social Europeu Plus l'any 2022, la Diputació de Tarragona va presentar una proposta centrada en el malbaratament alimentari. «Normalment, un projecte europeu es guanya després de presentar-lo tres, quatre o sis vegades i aquest s'ha guanyat a la primera», ha celebrat el gerent del Clúster TIC Catalunya Sud, Sergi Novo, qui ha destacat la feina «molt ben feta» pels tècnics de l'ens supramunicipal.Ara, i després de sumar vuit socis més, la Diputació començarà a coordinar i liderar el conjunt de propostes que es plantegin per lluitar contra un problema «urgent» i «mundial», tal com ha detallat la seva presidenta, Noemí Llauradó. Segons ha assegurat, els objectius del ja batejat com a 'SOULFOOD' seran reduir la pèrdua d'aliments, incrementar la digitalització dels principals agents de la cadena de valor, millorar les xarxes entre productors agroalimentaris i iniciatives socials, així com augmentar la conscienciació entre la ciutadania.«A vegades, no es tracta que no hi hagi la voluntat d'evitar aquest malbaratament, sinó que no es troba la manera més eficient per fer-ho», ha subratllat Llauradó. Justament, aquest dijous i divendres, els representants de les nou entitats sòcies del projecte es reuniran a Reus per començar a dissenyar la millor manera per fer arribar els excedents agrícoles del camp a entitats i iniciatives socials.Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Reus i diputat delegat de Projectes Europeus a la Diputació de Tarragona, Josep Baiges, ha destacat que iniciatives com la presentada aquest dimarts ajuden a «generar oportunitats per a Reus i el territori», alhora que «fomenten la sostenibilitat, l'eficiència i l'aprofitament de recursos».Tot i que encara s'ha de començar a dissenyar el projecte, els fundadors han confirmat que es tractarà d'una solució tecnològica. «El rol del Clúster TIC serà desenvolupar una eina digital que permeti a les empreses agroalimentàries exposar els seus excedents en una plataforma i que les entitats socials puguin sol·licitar aquests productes», ha detallat el seu gerent, Sergi Novo, qui ha defensat que «la tecnologia jugarà un paper crucial en la lluita contra el malbaratament». En aquest sentit, Novo també ha subratllat que la voluntat és que sigui una empresa del territori l'encarregada de desenvolupar el nou programa.Finalment, el coordinador de la Fundació Espigoladors a Tarragona, Daniel Martínez, ha assegurat que el projecte els ajudarà a millorar una tasca que desenvolupen des del 2014 per lluitar contra el malbaratament alimentari i la pobresa. «Una tercera part dels aliments que produïm al planeta acaben a les escombraries», ha exposat Martínez, qui ha lamentat que, al mateix temps, «un 20% de la població no té accés a una alimentació saludable».



Els nou socis del projecte

Els cinc socis locals són la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Reus -que hi participa a través de Redessa i del Centre Social el Roser-, el Clúster TIC Catalunya Sud i la Fundació Espigoladors; mentre els quatre socis europeus són el Luthuanian Innovation Center (Lituània), el Digital Innovation Hub Agri-Food (Lituània), l'Ajuntament de Roman (Romania) i l'ONG Boroume – Saving food saving lifes (Grècia).