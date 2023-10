El Museu Casteller de Valls convida totes les colles per Santa Úrsula

El diumenge 22 d'octubre, com a cloenda de la Fira, se celebrarà la inauguració del nou museu en un acte popular ple d'activitats

Actualitzada 02/10/2023 a les 20:39

El nou Museu Casteller de Catalunya, que des del passat mes de setembre ja ha obert al públic, convida a Valls a tot el món casteller i a totes les colles del país en un acte popular i obert que tindrà lloc la tarda i vespre del diumenge 22 d'octubre, poques hores després de la diada de Santa Úrsula, al Km0 casteller i com a cloenda extraordinària de les celebracions de la tradicional fira vallenca.Els protagonistes principals de la inauguració seran totes les colles del país, convidades a la celebració. Els representants de les 103 colles es concentraran en primer lloc al Pati amb l'acte previ de desenfaixada del Casteller. L'ambaixadora dels Xiquets de Valls 2023, la pallassa vallenca Pepa Plana, serà l'encarregada de la desenfaixada. Tot seguit, els representants de les colles castelleres recorreran el trajecte entre el Pati i la plaça del Blat pel carrer de la Cort, en una cercavila encapçalada pels Gegants de Valls i que tancarà la Muixeranga d'Algemesí amb els seus dolçainers.A la plaça del Blat es concentrarà una bona part dels actes amb la recepció a totes les colles amb l'espectacle de dansa verticalmuntatge que homenatjarà la cultura dels castells. Aquest projecte, que es presenta en estrena just aquest mes d'octubre a la Fira Mediterrània de Manresa, viatjarà al Km0 casteller, en una al·legoria a la cultura popular del món casteller a partir del moviment i el cos sobre la façana de la Casa de la Vila de Valls.El muntatge ha estat ideat per la companyia de la igualadina Berta Baliu, escenògrafa, ballarina especialitzada en dansa aèria i vertical a Argentina, que ha adaptat l'espectacle original per incorporar simbòlicament a totes les colles assistents a l'acte a Valls, en una sorpresa que s'enlairarà cap el cel de la plaça del Blat.La Muixeranga d'Algemesí, Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i considerada l'antecedent immediat dels castells, agafarà el relleu dels actes inaugurals aixecant les seves construccions, primer a la plaça del Blat i després al mateix museu. Les celebracions populars acabaran a la plaça amb un refrigeri cortesia d'Estrella Damm. Tot l'acte es retransmetrà en directe per a tot Catalunya per Tac-12 i la Xarxa +, en una coproducció conjunta de la Xarxa de Televisions Locals i la televisió pública del Camp de Tarragona.