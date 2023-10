El comerç d'Altafulla considera que l'estiu s'ha salvat però alerta que el problema de la platja afecta al turisme

L'Associació Turística d'Empresaris i Comerciants d'Altafulla ha realitzat una enquesta entre els seus associats i associades per valorar l'estiu

Actualitzada 03/10/2023 a les 09:20

Les opinions segons els sectors

La temporada estiuenca a Altafulla ha estat més fluixa que la de l'any passat tot i que l'afluència del turisme i la seva despesa, no ha davallat massa. Aquestes són les principals conclusions de l'enquesta elaborada per l'Associació Turística d'Empresaris i Comerciants d'Altafulla, ATECA, entre els seus associats i associades.Preguntats sobre diverses qüestions, un 42% dels enquestats consideren que la temporada d'estiu ha estat més fluixa que la de l'any passat. Un 31% la qualifiquen com a millor i un 25% diuen que ha estat igual o similar. Tan sols un 2% creuen que ha estat molt més bona.Sobre l'afluència de turisme aquests mesos d'estiu, hi ha opinions molt dividides ja que un 47% dels enquestats i enquestades pensen que ha estat igual que l'any passat i un 46% consideren que ha estat inferior. La resta, un 7%, afirmen que han vingut més visitants que a l'estiu del 2022.Parlant de la despesa que han fet els visitants a Altafulla, la meitat dels socis i sòcies d'ATECA enquestats, el 51%, afirmen que ha estat una despesa menor mentre un 47% la qualifiquen com a similar a la de l'any passat i un 2% diuen que ha estat superior.Preguntats sobre si han rebut queixes i de quin tipus han estat, el 60% dels comerciants altafullencs enquestats afirmen que les que han rebut eren per la manca de serveis com ara papereres, dutxes o altres. Un 11% s'han queixat de la manca de neteja i les pudors que feien alguns carrers o zones concretes. La resta de turistes, un 29%, s'han queixat de l'estat de la platja i la sorra. En aquest sentit, els comerços fan un incís especial en la necessitat de solucionar aquest problema de manera immediata i permanent ja que asseguren que el tema de la sorra de la platja i el seu estat, dona una molt mala imatge d'Altafulla i fa que moltes persones no tornin el proper any o pensin en altres destinacions quan decideixin trobar un espai amb bons serveis, bon comerç però, sobretot, amb una platja en condicions.Per sectors, la gran majoria dels establiments de restauració i hoteleria qualifiquen aquesta temporada estiuenca com a més fluixa, asseguren que el nombre de visitants no ha augmentat i que han fet una despesa menor. A la pregunta sobre les queixes rebudes, pels restaurants i hotels de baix a mar, principalment els que estan a primera línia, aquestes han estat sobre l'estat de la platja i la sorra. Els altres, que estan ubicats a la part de dalt del municipi, no n'han rebut cap o eren queixes derivades de les manca de neteja.La resta de socis i sòcies que han contestat l'enquesta, tots ells de sectors de serveis ben diversos, aporten opinions ben diferents. Per la majoria ha estat una temporada estiuenca molt similar a la de l'any passat, amb una despesa per persona molt semblant i amb poques queixes i sempre relacionades amb la manca de neteja.