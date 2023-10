Vimbodí i Poblet clou la Festa del Vidre Artesà amb noves propostes participatives

A banda del vidre, el protagonista del cap de setmana va ser el sol i la calor, ja que va donar la sensació de ser una festa estiuenca

Actualitzada 02/10/2023 a les 18:10

Vimbodí i Poblet s'ha tornat a omplir d'artesania i tradició durant la Festa del Vidre Artesà, Vitrum, que aquest any ha arribat a la seva novena edició. A través d'un ampli ventall d'activitats pensades per a tots els públics, Vimbodí i Poblet esdevé referent dels municipis catalans que manté viva la seva tradició vidriera.I és que centenars de persones d'arreu de Catalunya, han omplert de vida els carrers del municipi durant tot el dissabte i el diumenge fins al migdia, per assistir a demostracions en directe d'elaboració de peces de vidre bufat gràcies a la visita d'artesans provinents de diferents punts de l'Estat i del vidrier resident del Museu i Forn del Vidre, Rafa Abdon, i amb la nova proposta de tallers participatius amb soplet. Les propostes de tallers de reutilització de vidre i modelatge de fang també han encaixat molt bé amb la dinàmica de la festa, on, la creativitat i la manipulació de materials està agafant força entre el públic.Un dels moments més àlgids va ser l'entrega de la distinció de la Vidriera d'Honor a Ada Parellada, cuinera catalana coneguda per dirigir el restaurant barceloní Semproniana. Després de la xerrada de cuina on va donar a conèixer diverses propostes per aprofitar els aliments que tenim a la cuina i utilitzar les conserves de manera diferent, va tenir lloc l'acte de nomenament i les persones assistents van poder comprovar si l'art de «bufar i fer ampolles» és tant fàcil com sembla per la cuinera convidada. Durant tot el matí, Parellada va mostrar gran interés en tot el procés del vidre i va poder visitar diversos indrets de la festa. A banda del vidre, el gran protagonista del cap de setmana va ser el sol i la calor sobrevinguda que donava la sensació de ser una festivitat estiuenca enlloc de tardor.