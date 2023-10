Una avaria paralitza la circulació de trens d'alta velocitat entre Lleida i el Camp de Tarragona

Una avaria a les Borges Blanques obliga a tallar la circulació en tots dos sentits

Actualitzada 02/10/2023 a les 10:37

Tots els trens d'alta velocitat que circulaven aquest matí entre les estacions de Lleida-Pirineu i Camp de Tarragona s'han vist aturats per una avaria a la línia ferroviària que obliga a tallar la circulació.L'incidència, relacionada amb el canvi d'agulles, s'ha produït a l'alçada de les Borges Blanques. Segons han apuntat fonts d'Adif, l'avaria s'ha registrat a les 08.10 hores d'aquest dilluns i el pas de combois s'ha hagut d'interrompre durant prop d'una hora.A les 09.30 hores s'ha restablert el servei, tot i que els trens han de circular per via única en un tram comprés entre Les Borges Blanques i Lleida. Estan afectades totes les línies d'alta velocitat, tant l'AVE com els combois d'Ouigo i d'Iryo.