Milers de persones participen a la sisena edició de la Nit Europea de la Recerca

Es van organitzar un centenar d'activitats protagonitzades per prop de 300 investigadores i investigadores de la URV

Actualitzada 02/10/2023 a les 13:20

La sisena edició de la Nit Europea de la Recerca ha superat totes les expectatives. Més activitats, més localitzacions i més participació, tant de públic com d'investigadores i investigadors que un any més s'han bolcat en aquesta activitat divulgativa.

Aquest passat divendres a la tarda i dissabte al matí, més de 4.000 persones han participat de la fira de tallers científics que s'ha fet a la plaça Corsini. Per primer cop l'acte central de la Nit s'ha allargat dos dies i, també per primera vegada, la fira de tallers ha arribat a Tortosa. En total han estat prop de 60 tallers de diferents disciplines científiques per a públic familiar. Es tracta de propostes experimentals i adaptades a un llenguatge comprensible. En accedir a la plaça, els nens i les nenes obtenen un passaport científic que completen quan realitzen els tallers. Enguany se n'han completat un miler.



Per arribar a tot tipus de públic s'han organitzat també activitats prèvies i posteriors a l'acte central. Durant tota la setmana, els centres de secundària de la demarcació han rebut la visita d'investigadores i investigadors de la URV i dels instituts de recerca que impartiran prop de 30 xerrades i tallers divulgatius.

També s'ha organitzat una sobre les conseqüències climatològiques i sobre la salut humana de l'augment de la temperatura del mar i un taller de tast de vins al Mercat Central de Tarragona. El Mercat, que col·labora amb aquesta iniciativa, també sorteja durant tota aquesta setmana una activitat divulgativa que consisteix en una visita al Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, amb espectacle astronòmic i menú degustació.



En aquesta iniciativa, que a les comarques de Tarragona coordina i organitza la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la Universitat Rovira i Virgili (URV), s'hi han implicat prop de 300 investigadores i investigadors i de la URV i també dels centres d'investigació CERCA del territori: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC), Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). La proposta ha rebut el finançament de la Unió Europea.



L'Ajuntament de Tarragona, a través de l'oficina Europe Direct Tarragona, és el patrocinador principal de l'activitat de la plaça Corsini, juntament amb la Diputació de Tarragona i el Port de Tarragona. També ha comptat amb la col·laboració del Mercat Central de Tarragona i l'empresa Borges.

Xerrades divulgatives a Reus

300 ciutats i 30 països

El darrer acte de la Nit Europea de la Recerca a les comarques de Tarragona tindrà lloc aquest dijous a la Biblioteca Xavier Amorós de Reus. Es tracta del cicle de xerrades divulgatives “Recerca pel canvi”, microxerrades de temes relacionats amb la recerca que imparteixen investigadors i investigadores de la Universitat i dels instituts de recerca de les comarques de Tarragona. L'esdeveniment està coordinat per l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili en col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili.La Nit Europea de la Recerca és un esdeveniment públic de divulgació científica que té lloc cada any simultàniament a 300 ciutats de 30 països del continent. Des del 2018 la URV organitza a la demarcació de Tarragona aquesta iniciativa, que ha anat creixent i consolidant-se en aquests sis anys. L'objectiu de la Nit Europea de la Recerca és apropar la investigació i els seus protagonistes a públics de totes les edats i donar a conèixer la recerca i la innovació en un llenguatge planer i comprensible.

Aquest esdeveniment és possible gràcies al cofinançament del programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea i la col·laboració del consorci coordinat per la Universitat de Girona i del que formen part altres universitats