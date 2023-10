La Policia Local de Vila-seca celebra la seva festa patronal

L'acte ha servit també per lliurar diverses distincions a un total de 13 agents per la seva extensa trajectòria al cos policial

Actualitzada 02/10/2023 a les 17:32

La Policia Local de Vila-seca ha celebrat aquest dilluns, 2 d'octubre, els actes commemoratius de la festivitat dels Àngels Custodis, patrons de la Policia Local.La diada, presidida per l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura i amb la presència de bona part dels regidors de la Corporació Municipal, ha tingut lloc al Santuari de la Mare de Déu de la Pineda on s'ha fet la corresponent recepció, s'ha realitzat el rendiment d'honors i, finalment, el tradicional dinar de germanor.L'acte ha servit també per lliurar diverses distincions a un total de 13 agents per la seva extensa trajectòria al cos policial.