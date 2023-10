La Diputació de Tarragona atorga 2,9 MEUR per a ens afectats per fenòmens meteorològics i emergències

Una seixantena d'ens locals es beneficiaran dels ajuts per fets ocorreguts entre maig de 2022 i març de 2023

Actualitzada 02/10/2023 a les 16:12

La Diputació de Tarragona ha atorgat els ajuts per pal·liar els efectes de fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals a 59 ens locals. Es repartiran 2,9 milions d'euros per restablir béns i serveis dels municipis afectats per aquestes emergències entre l'1 de maig del 2022 i el 31 de març de 2023. S'havien presentat 83 sol·licituds de consistoris del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès.Algunes actuacions subvencionades són la reparació de camins afectats pels aiguats a Xerta (Baix Ebre) i Ulldecona (Montsià), amb 80.000 euros i 72.374 euros, respectivament, o els 20.000 euros per al Catllar (Tarragonès) per a actuacions per efecte de les pluges. Els ajuts contribueixen a sufragar despeses derivades de danys produïts per alteracions climatològiques i catàstrofes naturals i també per a despeses d'inversió i d'actuacions urgents i necessàries derivades de fets excepcionals per garantir la prestació de serveis municipals.Els ajuts cobreixen despeses ocasionades per fenòmens meteorològics que superin el llindar de perillositat establert pel Servei Meteorològic de Catalunya, actuacions urgents relacionades amb l'abastament d'aigua potable i el clavegueram, l'enllumenat públic o instal·lacions esportives, entre d'altres. La partida ha incrementat des del 2018, d'1,2 a 2,9 milions d'euros, per «donar resposta a les necessitats sobrevingudes dels municipis, cada cop més freqüents a causa dels efectes del canvi climàtic». Els pobles disposen també del servei d'assistència al territori per aconseguir maquinària i personal de forma urgent quan es produeix una emergència. El servei es va estrenar aquest setembre en els aiguats que van afectar les Terres de l'Ebre.