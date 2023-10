L'Ermita de la Pobla de Montornès serà l'escenari del I Mercat Medieval del Baix Gaià

L'entorn s'omplirà de parades, exhibicions, exposicions, jocs, tallers i concerts ambientats en l'edat mitjana els dies 6, 7 i 8 d'octubre

L'Ajuntament de la Pobla de Montornès ha apostat enguany per una renovada fira medieval en un nou espai. Així, l'entorn de l'Ermita de la Mare de Déu de Montornès acollirà, el divendres 6, el dissabte 7 i el diumenge 8 d'octubre el I Mercat Medieval del Baix Gaià. L'objectiu del govern municipal és convertir aquest esdeveniment ambientat en l'edat mitjana en un referent del territori com ja ho és el pessebre vivent que cada Nadal es celebra al mateix espai.Durant els tres dies de fira el públic trobarà parades de productes artesanals, una exposició d'aparells de tortura, una exposició de ceràmica, un taller d'enquadernació, un campament medieval amb la recreació de la vida quotidiana d'aquella època i exhibicions d'oficis. Així mateix, els assistents gaudiran d'una cercavila musical, animació de carrer, jocs de fusta gegants, diversos tallers infantils i l'actuació del Gall i el Drac Pigota de la Pobla de Montornès i la batucada Poblatuka. També hi haurà concerts i una taverna on menjar i beure. L'horari de la fira serà de 18 a 22h el divendres, de 10 a 14h i de 17 a 22h el dissabte, i de 10 a 14h i de 17 a 20 hores el diumenge.Chelo López-Ibarra, regidora de Fires de l'Ajuntament de la Pobla de Montornès, explica que «hem volgut promocionar el mercat medieval en un nou escenari, a l'entorn de l'Ermita de la Pobla, on ja se celebra cada Nadal el Pessebre Vivent, un espectacle amb molta participació d'assistència, tant pel muntatge de l'obra com per la bellesa del paisatge», i afegeix: «Volem convertir la fira medieval en un referent com ho és el pessebre». En aquest sentit, l'edil assenyala que «Hem demanat la col·laboració i participació a totes les entitats, empreses i particulars per formar part d'aquesta fira, la volem fer gran. Hem invertit amb molta il·lusió en la promoció de l'esdeveniment per una major difusió i esperem la màxima assistència».De fet, l'entorn de l'Ermita és un espai únic, òptim per a l'organització per aquesta mena d'esdeveniments. L'ampli aparcament del qual disposa facilita que el públic hi pugui accedir fàcilment amb el seu vehicle. Així mateix, les vistes que ofereix el mirador fan que l'experiència sigui encara millor. El I Mercat Medieval del Baix Gaià a la Pobla de Montornès s'havia de celebrar els dies 1, 2 i 3 de setembre, però es va anular a causa de la previsió de pluges per aquell cap de setmana. Finalment se celebrarà un mes després.