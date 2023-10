L'Ajuntament de Vila-seca s'adhereix a la Xarxa Emprèn

La Xarxa Emprèn presta serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya

Actualitzada 02/10/2023 a les 11:06

L'Ajuntament de Vila-seca, a través del seu Servei d'Ocupació i Creació d'Empresa, s'ha adherit recentment a la Xarxa Emprèn, actualment formada per més de 120 entitats i 300 professionals.La Xarxa Emprèn és la xarxa d'entitats públiques i privades, promoguda per la Generalitat de Catalunya, que presta serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya i altres serveis de promoció i foment de l'emprenedoria.D'una banda, presta serveis d'assessorament i acompanyament a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya. D'aquesta manera, ofereix serveis d'orientació inicial, suport per al desenvolupament del projecte i posada en marxa de l'empresa, seguiment per a la consolidació de l'empresa i detecció preventiva de fallida i promoció de segones oportunitats. D'altra banda, també presta serveis que tenen com a objectiu principal impulsar arreu de Catalunya la creació d'startups basades en oportunitats i fortaleses del territori.