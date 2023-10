Per segon any consecutiu ha estat distingit en aquesta categoria en què ha competit juntament amb deu beach club europeus més, cinc d'ells espanyols.

Actualitzada 02/10/2023 a les 10:21

El Beach Club d'Infinitum, el resort d'alt standing ubicat al Camí de Costa de Salou, consolida, per segon any consecutiu, la seva reputació com el Millor Beach Club d'Europa després d'obtenir el primer lloc en aquesta categoria en la trentena edició dels World Travel Awards, el màxim segell d'excel·lència de la indústria.Infinitum s'imposa així a altres candidats espanyols com Blue Marlin Eivissa, Gecko Beach Club, Nikki Beach Marbella, Purobeach Palma i The Beach - La Reserva Club Sotogrande, així com als francesos Nikki Beach Saint Tropez i Bagatelle St. Tropez, l'italià Fontelina Beach Club, el portuguès Dunes Douradas Beach Club i el grec DNK Beach Club @ Domes Noruz Kassandra.El premi, presentat en una cerimònia a l'hotel Sheraton Batumi Hotel, a Geòrgia, el 29 de setembre passat, reconeix l'esforç i la dedicació d'Infinitum Beach Club per oferir una experiència mediterrània perfecta, en un espai exclusiu i únic.Els World Travel Awards són premis que reconeixen, recompensen i celebren l'excel·lència a tots els sectors clau de les indústries de viatges, turisme i hoteleria. El procés de votació és online i per això es fa una campanya de comunicació d'un any per fomentar la participació global. Els vots provenen d'executius qualificats que treballen al sector turístic, així com el consumidor de viatges.«És un honor que els companys de la indústria de viatges ens atorguin aquest prestigiós reconeixement a la feina, inversió i professionalització. Per a nosaltres representa un al·licient per continuar treballant per l'excel·lència com a segell distintiu. Infinitum Beach Club és molt més que un lloc d'entreteniment, és un oasi davant del mar, ja que per la seva ubicació, instal·lacions i serveis presenta una oferta incomparable a la Mediterrània: la millor experiència de benestar, lleure i gastronomia», ha explicat Raquel Sarment, directora de Màrqueting d'Infinitum.