Els regidors i les regidores de barri de Cambrils fan un pas més en l'atenció a la ciutadania

Cada primer dimarts de mes oferiran atenció presencial als barris des dels diferents equipaments municipals de referència

Actualitzada 02/10/2023 a les 10:57

Els 10 regidors i regidores de barri de Cambrils oferiran atenció presencial cada primer dimarts del mes als diferents equipaments municipals de referencia en horari de 18 a 20 hores, excepte el de la Parellada i el Pinaret que serà de 20 a 21 hores. Aquests punts d'atenció mensuals es posaran en marxa a partir de demà dimarts, 4 d'octubre. A més, també es posa a disposició de la ciutadania un correu electrònic de cada Consell de Barri.



Barri Regidor/a Equipament Contacte Nou Cambrils Gemma Balanyà Centre Cívic Nou Cambrils holanoucambrils@cambrils.cat Barri Antic Jordi Barberà Centre Cultural holabarriantic@cambrils.cat Parellada i el Pinaret Teresa Recasens Torre del Llimó holaparelladapinaret@cambrils.cat Eixample Platja Laura Mellau Local entitats Eixample holaeixampleplatja@cambrils.cat Port Aleix Rom Centre Cívic Les Basses holabarriport@cambrils.cat Molí de la Torre Enrique Arce Centre Cívic Molí de la Torre holamolidelatorre@cambrils.cat Regueral, Cambrils Badia Alejandro García Centre Cívic Les Basses holaregueral@cambrils.cat Vilafortuny i Llevant Neus Cárdenas Centre Cívic Vilafortuny holavilafortuny@cambrils.cat La Llosa i Ponent Enric Daza Ateneu Juvenil holallosaiponent@cambrils.cat L'Eixample Vila, Pallissa i Horta Santa Maria Camí Mendoza Casal de la Gent Gran holaeixamplevila@cambrils.cat

La regidora de Participació, Neus Cárdenas, ha explicat que la iniciativa respon al compromís del govern de fer una política de proximitat, amb contacte directe amb la ciutadania, per escoltar de primera mà les problemàtiques, suggeriments i propostes del veïnat dels diferents barris i establir vincles de confiança que serviran per millorar la gestió municipal.Aquests punts d'atenció complementaran els Consells de Barri, formats per les associacions del municipi, que ja fa molts anys que funcionen aportant la visió més col·lectiva de la ciutat, o també altres eines de consulta ciutadana com l'Altaveu, que serveix per conèixer les opinions de la ciutadania sobre temes d'interès. L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clua, ha posat de manifest que la ciutat no es governaria bé sense escoltar els veïns i veïnes.