La tercera edició del Mercat Medieval de Castellvell del Camp arrenca amb noves activitats

Entre aquestes, es troba el passatge de terror «La plaga» o un campament de bruixes amb passatge infantil

Actualitzada 30/09/2023 a les 12:35

Castellvell del Camp va donar la benvinguda divendres passat a la tarda al III Mercat Medieval, que se celebrarà durant tot aquest cap de setmana. L'alcalde de Castellvell del Camp, Josep Sabaté, va inaugurar el mercat acompanyat de regidors del consistori i representants de l'Associació Cultural Reus Medieval. L'horari d'obertura de la fira serà el dissabte d'11 a 23h, i el diumenge, d'11 a 22h. La restauració romandrà oberta fins més tard de l'hora de tancament si la situació ho requereix.



Enguany la fira medieval arriba amb novetats. Entre les més destacades, hi ha la recreació d'un campament medieval a les escoles velles, on hi conviu un grup de 10-12 persones; un campament de bruixes amb passatge infantil, pintacares, fotomaton amb animació i una zona de jocs, que obrirà dissabte i diumenge; i La plaga, un recorregut del terror per un hospital medieval, amb metges i monjos infectats per la pesta. El passatge obre les tardes i vespres del dissabte i diumenge, de 18 a 22 h. El preu de l'entrada és de 3 euros i es pot adquirir a l'antic Celler de Castellvell, que s'estrena com a nou espai de la fira medieval i que també acollirà el campament de bruixes.

D'altra banda, el carrer Pompeu Fabra segueix sent l'eix central de la fira medieval, que aplega més d'una trentena de parades de bijuteria, alimentació i restauració, a més d'una taverna de 30 metres i la foodtruck reusenca La Ganxeta.

El mercat medieval també compta amb la presència de 4 mostres d'oficis (encunyació de monedes, fabricació de paper, fuster i picapedrer). Hi ha 4 tallers de fabricació d'espelmes, pintar gots, beuratges màgics i de pintar galetes, que es fan al pati de les escoles velles en horari de matí i tarda (d'11 a 13 h i de 18 a 20 h).