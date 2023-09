Valls finalitza amb èxit la campanya informativa sobre la recollida selectiva de residus

S'han distribuït 1.410 kits de bosses per a separar paper, vidre i envasos lleugers

Actualitzada 29/09/2023 a les 17:23

La regidoria de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural de l'Ajuntament de Valls ha realitzat una campanya informativa referent a la recollida selectiva en diferents barris de la ciutat. La campanya espera augmentar el nombre de famílies que participin en la separació dels residus i a la llarga, reduir la quantitat de residus que es llencen al contenidor de la fracció resta (el de la tapa de color gris), perquè es porten a incinerar i per tant no es reciclen.Per altra banda, també s'espera poder incrementar els residus que són recollits selectivament, ja que el percentatge de recollida selectiva a Valls es troba actualment al 48%, per sota de l'objectiu del 55% que estableix la normativa europea per a l'any 2025. Un altre dels objectius és reduir el percentatge d'impropis o errors, és a dir, tot allò que es diposita als contenidors de recollida selectiva però que no hauria d'anar-hi. Per exemple, encara es troba roba a dins dels contenidors d'orgànica, o bé vidre al de rebuig.Per aconseguir-ho, al llarg de l'estiu s'han instal·lat petits punts informatius a diversos barris de la ciutat, en els que s'ha explicat a la ciutadania sobre la correcta separació dels residus, i se'ls ha repartit kits de bosses de colors per facilitar la recollida selectiva. A més, també s'han distribuït altres materials, com embuts i bidons per a la recollida d'oli de cuina usat.Un total de 1.410 persones ja han obtingut el seu kit de bosses, tot apropant-se a algun dels punts on s'ha dut a terme la campanya. Concretament, s'ha realitzat en els següents indrets: Barri Antic, Sant Josep Obrer, La Xamora, Les Comarques, Santa Magdalena, El Fornàs, Plana d'en Berga, Santa Úrsula, Fontscaldes, Portal Nou, Mas Clariana, La Fraternal, La Candela, Albada, Miramar, Alt Camp, Cases Verdes, Santa Gemma, blocs Muñoz, Masmolets i Picamoixons, lloc on ha finalitzat la campanya.Totes aquelles persones residents a Valls que encara no disposin d'aquests materials també podran demanar-los a l'Ajuntament, a les oficines del departament de Sostenibilitat, situades al carrer Paborde 6-8.