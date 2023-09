Tot a punt pel Triatló d'Altafulla

Prop de 200 triatletes estaran a la línia de sortida el proper diumenge 1 d'octubre

Actualitzada 29/09/2023 a les 11:53

La població d'Altafulla ja està preparada per acollir aquest diumenge 1 d'octubre una nova edició del seu triatló, una de les proves del circuit popular de triatló Sailfish Just Tri Series. La prova començarà a les 9 del matí des de la Platja d'Altafulla. Un any més, l'esdeveniment va a càrrec de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Altafulla i compta amb la direcció tècnica de Running Solutions.Els i les prop de 200 triatletes del Triatló d'Altafulla 2023 disputaran la distància SPRINT, ja sigui de forma individual o en equip de relleus. Aquesta modalitat consta de 750 m de natació, 20 km de bicicleta i 5 km de carrera a peu.Altafulla està amb ganes de tornar a gaudir d'una jornada de pur triatló, en aquesta ocasió, també per a tota la família. Com a novetat, torna el triatló especial adaptat per als més petits, concretament una prova de 100 m de natació, 1 km de bicicleta i 200 m de cursa a peu.El Triatló d'Altafulla 2023 també servirà per rendir homenatge a Joan Monroy, que va perdre la vida fa unes setmanes. Per aquest motiu, la samarreta oficial de la prova d'aquest any portarà a la part posterior el seu nom imprès en memòria d'aquest triatleta.