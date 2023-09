Roda de Berà reclama que s'adoptin les mesures necessàries per garantir l'estabilitat del litoral rodenc

També reclama que li siguin retornats els més de 180.000 euros que el consistori va avançar per executar un dragat d'emergència

Actualitzada 29/09/2023 a les 12:57

El Ple de l'Ajuntament va aprovar ahir al vespre, per majoria, una moció per instar al Govern d'Espanya a adoptar amb caràcter urgent les mesures necessàries per garantir la seguretat i el manteniment de les platges de Roda de Berà i el seu litoral.La moció, presentada per Tria Roda i el Partit Popular no va obtenir el suport de la resta de grups municipals, motiu pel qual l'alcalde Pere Virgili i el regidor Frederic Royuela es van mostrar decebuts. «Les nostres platges són un símbol turístic de primer ordre i hem de protegir-les, hem d'intentar salvar cada temporada estival, perquè són moltes les famílies que viuen a Roda de Berà d'aquest sector econòmic, directa o indirectament. Ens hagués agradat tenir el suport de la resta de grups, perquè creiem important remar plegats en la mateixa direcció», va assegurar Frederic Royuela.L'alcalde va anar més enllà i va quantificar el nombre de famílies que actualment depenen del sector turístic a Roda de Berà «fins a 420, que suposen més de 1.200 persones les qui depenen d'aquest sector», va dir.La costa catalana i les seves platges, com ara les de Roda de Berà, són admirades a nivell internacional per la seva bellesa i representen un dels majors valors del nostre patrimoni natural i paisatgístic. Són moltes les causes que han provocat un greu deteriorament, el qual cada vegada és més palpable, pels efectes del canvi climàtic i la construcció de ports esportius, els quals han modificat la dinàmica del litoral.A Roda de Berà, la pèrdua de sorra, principalment a les platges Llarga i Punta d'en Guineu va començar abans de la dècada dels 90. L'any 1993 es van regenerar 12 quilòmetres de platges de Roda de Berà, el Vendrell i Calafell, amb més de 300.000 metres cúbics de sorra provinents del Garraf. La construcció del Port Esportiu Berà i els efectes del canvi climàtic, però, ha provocat que en els darrers anys la pèrdua de sorra hagi estat més ràpida i accentuada. Tenint en compte que les actuacions puntuals efectuades durant els passats estius han estat insuficients, és urgent iniciar actuacions immediates per defensar el litoral.Una d'aquestes actuacions va ser el dragatge d'emergència de la sorra acumulada a la bocana del Port Berà i el seu trasllat amb un vaixell draga fins al tram nord de la platja Llarga, que es va realitzar al juliol d'aquest any. Aquests treballs van tenir un cost de 181.500 euros, els quals van ser avançats per l'Ajuntament per poder iniciar-los amb la major brevetat possible, degut a la urgència. Des de llavors, el consistori reclama les despeses, i també en deixa constància a la moció aprovada ahir, a l'administració competent o a l'organisme que li pertoqui assumir aquesta responsabilitat.«Com a ajuntament, hem d'intentar que les administracions superiors, les que sí tenen responsabilitats sobre el litoral, inverteixin diners en cuidar-lo, en salvar-lo. Tota la costa Mediterrània es veu afectada per aquesta problemàtica. Si volem continuar esdevenint un atractiu turístic de primer nivell, cal que s'inverteixi», va afermar Virgili. «Aquest estiu, ens van haver d'espavilar per salvar la temporada perquè és el pa de moltes famílies, perquè vam veure que ni l'Estat ni la Generalitat mourien un dit. I ho tornaríem a fer, tornaríem a avançar els més de 150.000 euros perquè Roda de Berà tingui sorra a les seves platges durant l'estiu. Per suposat reclamem ara aquests diners, a aquelles administracions que van deixar de costat les seves obligacions», va dir.A banda de demanar al Govern central mesures urgents, la moció també sol·licita que el govern espanyol actualitzi i implementi amb urgència l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic del litoral marítim aprovada al 2016 i les Estratègies Territorials derivades, emprant els Fons Next Generation de la Unió Europea; així com la creació d'un fons extraordinari per a les entitats locals que permeti exercir de millor manera i més àgilment les competències sobre la defensa del litoral i les platges.«És important que totes les administracions treballin, cooperin i estudiïn solucions de manera efectiva envers aquesta problemàtica que afecta gairebé tots els municipis de la costa», es pot llegir a la moció. Per això, també s'insta al departament de Territori de la Generalitat, a la Secretaria de Mobilitat i Infraestructures i a Ports de la Generalitat a que coordini i exigeixi, amb urgència, els treballs de transvasament de la sorra necessària per al condicionament i restabliment de les platges de ponent de Roda de Berà.Per altra banda, la moció també demana al Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona la seva intermediació entre les diferents administracions. Aquesta, però, no és la primera vegada que l'Ajuntament demana el suport a l'ens supramunicipal, atès que al març de 2023 l'alcalde Pere Virgili va enviar una carta a la seva presidenta, per demanar la seva ajuda, degut «a la necessitat urgent de treballar plegats per implementar solucions d'urgència per la temporada estiuenca 2023 i actuacions definitives per a l'estabilització de les platges», deia la missiva.Quant al Consell Comarcal del Tarragonès, tot i no tenir atribuïdes responsabilitats pròpies sobre el litoral, la moció demana a l'ens la creació d'un Comitè de Defensa del Litoral, amb representació de tots els ajuntaments afectats, perquè impulsi i coordini polítiques de gestió integrada a les platges, l'adaptació al canvi climàtic, la protecció de la franja litoral o l'activitat econòmica vinculada al mar i a la costa.