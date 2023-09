Més de 650 targetes moneder «rodaran» per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a partir del próxim dilluns

Fins al desembre, beneficiaris d'aquests ajuts podran gastar-los als negocis locals adherits a la campanya «Fes-la rodar»

Actualitzada 29/09/2023 a les 10:51

El dilluns 2 d'octubre començaran a circular per Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant les targetes moneder que l'Ajuntament ha lliurat als veïns i veïnes del municipi que les han demanat i que compleixen els requisits establerts a les bases dels ajuts per al foment del teixit empresarial. Amb aquestes targetes, el consistori subvencionarà la compra de béns i serveis de la ciutadania a les empreses locals adherides a la campanya «Fes-la rodar» de 2023.



Normes de funcionament

El consistori ha activat, fins al moment, un total de 652 targetes. La majoria d'aquestes són «Targetes Consum 100% Plus» (en concret, 620), per a llars que superen els valors de renda fixats, i tenen un saldo d'entre 100 i 160 euros. Qui tingui aquestes targetes només haurà de pagar el 50% de l'import de la compra. De l'altre 50%, se'n farà càrrec l'Ajuntament.La resta de targetes lliurades (32 en total) són «Targetes Consum 100 %», per a llars municipals en situació de vulnerabilitat, i tenen un saldo que oscil·la entre els 150 i els 320 euros, a bescanviar íntegrament (el 100% de la compra anirà a càrrec de la targeta). Aquest tipus de targetes són només per a aquelles famílies que ja són usuàries dels Serveis Socials de l'Ajuntament i que tenen un expedient obert amb seguiment regular durant l'any. Per demanar-les, calia el certificat de vulnerabilitat econòmica emès per aquests Serveis.La campanya Fes-la rodar té com a objectiu fomentar el consum de la ciutadania dins del municipi. Amb la nova convocatòria d'aquesta iniciativa, el consistori vol «seguir influint positivament en la demanda i ajudar les famílies i els empresaris i emprenedors locals», segons ha afirmat el regidor responsable de l'àrea de Promoció econòmica, Ferran Conejo.Les targetes moneder es podran utilitzar fins al divendres 1 de desembre a qualsevol de les 47 empreses locals que s'han adherit a la campanya Fes-la rodar de 2023 (). Queden excloses les vendes de tabac, alcohol, jocs i apostes.Com l'any passat, les compres s'hauran de fer, com a mínim, a tres establiments diferents i s'han establert els mateixos límits de facturació màxima per establiment:

- 6.000 euros, per a les empreses del sector de l'alimentació

- 8.000 euros per a les empreses del sector de restauració

- 10.000 euros per a les empreses del sector de l'equipament personal i de la llar



Les targetes moneder seran reutilitzables per a campanyes posteriors. El duplicat, en cas de pèrdua o deteriorament per mal ús, tindrà un cost de 10 euros.