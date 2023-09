La seu del Campus Extens de la URV a Cambrils engega un nou curs

El programa del primer trimestre s'iniciarà el 3 d'octubre amb la inauguració i una conferència sobre la repressió franquista

Actualitzada 29/09/2023 a les 16:48

La seu del Campus Extens de la Universitat Rovira i Virgili (URV) a Cambrils, coordinat des del Museu d'Història de Cambrils, iniciarà la setmana vinent el primer trimestre del curs 2023-2024, amb un programa de nou activitats que s'allargarà fins el mes de desembre. El Campus Extens és un projecte estratègic de compromís de la URV amb les institucions i els agents motors del desenvolupament del territori, des del vessant més sociocultural al més socioeconòmic.La primera activitat programada, dimarts vinent, serà l'acte institucional d'inici de curs amb la presència de Jordi Diloli, vicerector de Compromís Social i Sostenibilitat de la URV, i responsable del Campus Extens. Tot seguit, el doctor en història Ramon Arnabat Mataoferirà la conferència «Castigar, atemorir i silenciar: la repressió franquista a Catalunya (1938-1948)».El programa també inclou tres conferències sobre la producció d'aliments els orígens de l'Alzheimer i el model de l'Hospital de la Cerdanya; les exposicions «Cartes des de la presó» i «Obert per vacances», la presentació del llibre «la preestrena de la pel·lícula documentalAquest primer trimestre continuen les col·laboracions amb entitats locals com Rotary Club Cambrils. També s'enforteix la participació amb programacions consolidades que es desenvolupen regularment, com per exemple amb la Biblioteca Josep Salceda i Castells, el Cicle de Memòria de Tardor o la Setmana de la Ciència. Cal recordar que la programació del Campus Extens de la URV compta amb el suport de la Diputació de Tarragona.