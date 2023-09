La Gent Gran de Constantí rep consells sobre seguretat i autoprotecció

La xerrada tenia com a principal objectiu prevenir i aconsellar els majors amb termes de seguretat

El local de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Constantí ha acollit aquest dijous 28 de setembre una xerrada adreçada al col·lectiu de la gent gran sobre consells de seguretat i autoprotecció.La xerrada va anar a càrrec del personal de l'Oficina de relacions amb la comunitat del cos dels Mossos d'Esquadra, i va comptar amb la col·laboració de la Policia Local de Constantí. La vulnerabilitat d'algunes persones grans les porta a situacions en què, per raons diverses, la seva seguretat és molt precària, quan no està en un risc evident.La xerrada tenia com a principal objectiu prevenir i aconsellar els majors amb termes de seguretat en les seves activitats de la vida diària, ja sigui al seu propi domicili com al carrer. Així mateix, es van donar a conèixer les eines de què disposen totes les persones per evitar maltractaments i prevenir les estafes o robatoris, entre d'altres qüestions.