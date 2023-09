L'Escola d'Adults d'Altafulla obre portes aquest dilluns amb una oferta de cursos àmplia i variada

En els pròxims mesos es preveu obtenir l'homologació del centre per poder oferir certificacions oficials de diferents competències

L'Escola d'Adults d'Altafulla torna a obrir portes després que l'últim curs que s'hi va poder desenvolupar fos el 2018-2019. Un cop resoltes les problemàtiques que presentava la gestió anterior del servei, enguany pot obrir amb totes les garanties i una direcció renovada, de la mà de l'empresa externa Escola Superior d'Ensenyaments Professionals (ESEP) i amb l'empara de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Altafulla, amb la primera tinent d'alcaldia, Eva Martínez, al capdavant.L'Escola d'Adults comença els cursos aquest mateix dilluns 2 d'octubre amb una programació estable que inclou des de cursos bàsics d'alfabetització fins a diferents nivells d'idiomes i també competències digitals o preparació de proves d'accés a cicles formatius o a la universitat.Pel que fa als idiomes, s'hi pot cursar català (A, B i C), anglès i italià (A, B i C) i francès i alemany (A i B). A més de tallers de conversa en cadascuna d'aquestes llengües. Com ha explicat Martínez, des de la regidoria es treballa per aconseguir «l'homologació del centre per poder oferir certificats oficials de les diferents formacions que s'hi ofereixen».Martínez ha valorat positivament l'oportunitat de poder tornar a obrir l'Escola i assegura que s'hi ha fet millores també en l'aspecte funcional, amb arranjaments en el mobiliari i les aules, per part de la Brigada Municipal i dels equips informàtics, amb la voluntat «que els usuaris s'hi trobin còmodes i a gust». Les inscripcions per poder prendre part d'algun d'aquests cursos ja són obertes i així es mantindran també durant la setmana vinent, amb matrícula viva durant el curs.