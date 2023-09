L'Ajuntament de la Canonja es retira com a acusació particular del cas d'IQOXE

L'alcalde Roc Muñoz defensa la sortida de la causa judicial, però en declina explicar els motius

Actualitzada 29/09/2023 a les 12:26

L'Ajuntament de la Canonja es retira com a acusació particular del cas de l'explosió d'IQOXE, que es va produir el 14 de gener de 2020 i on van morir tres persones. En la sessió plenària d'aquest dijous al vespre, es va aprovar el decret per no personar-se com a part perjudicada. La votació va comptar amb els deu vots a favor del PSC – equip de govern- i amb l'abstenció dels dos regidors de Som Poble. ERC va ser l'únic partit que hi va votar en contra. L'alcalde del municipi, Roc Muñoz, ha declinat fer declaracions a l'ACN sobre els motius pels quals el consistori ha pres aquesta decisió. Amb tot, ha defensat la sortida de la causa.



La retirada del consistori com a acusació particular ho ha avançat el diari digital Portaenrere i ho ha confirmat el seu batlle a l'ACN.