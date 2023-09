'Escena en Gira' de Cambrils programa espectacles a Falset i a Vila-seca

La programació 'Escena Cambrils' deriva en una nova xarxa de programació independent

Aquesta tardor torna el ciclede Cap de Palaia Produccions convertit ara en www.escenaengira.cat ), ja que, enguany, la programació s'amplia a dos municipis més de les comarques de Tarragona: Falset (Priorat) i Vila-seca (Tarragonès). D'aquesta manera,posa els fonaments per a una petita xarxa de programació independent a les comarques tarragonines amb l'objectiu d'ampliar-lo l'any vinent amb altres poblacions i més funcions.A partir del 13 d'octubre i fins al 2 de desembre, Cap de Palaia Produccions, impulsat pel director de teatre Iban Beltran i el gestor cultural Isaac Albesa, ofereix una programació regular de teatre, fonamentada en tres criteris: produccions de petit format, que hagin fet temporada en alguna de les sales del circuit professional i que es reconeguin per un segell de qualitat, bé sigui per haver estat obres premiades per la crítica o el públic, bé perquè abordin alguna qüestió d'interès social, artístic o de rigorosa actualitat.consolida també l'aposta per diversificar els espais a on es durà a terme la programació. Si en altres edicions s'han programat espectacles a la Cripta de l'Ermita o al Pavelló d'Esports de Cambrils, enguany el cicle s'inaugurarà al pati de la Torre del Llimó, amb l'espectacle de circ), de Los Galindos.A banda d'aquest espai guanyat per la cultura,s'aturarà el 5 de novembre al Teatre l'Artesana de Falset, que enguany celebra 20 anys, amb la representació del conegut monòlegamb l'actor Sergi López, una obra que es podrà veure a les 18.30 h. i que el vilanoví ha decidit recuperar després dels èxits obtinguts el 2009 quan la va interpretar per primer cop. Aquest espectacle també es podrà veure el dia abans, el dissabte 4 de novembre a les 20.30 h., al Teatre del Casal de Cambrils. La tercera població escollida perha estat Vila-seca, amb el cabaret de, amb Glòria Ribera al Teatre del Centru, el diumenge 19 de novembre a les 18.30 h.Els espectacles són produccions de petit format, premiades la major part d'elles i que encara exhaureixen entrades a tot arreu. És el cas del vodevil, d'Els Pirates Teatre, que arribarà a Cambrils el 2 de desembre a les 20.30 h.;, (24 de novembre, Teatre del Casal) dirigida per Juanjo Marín i Clara Moraleda i, dirigida per Sergi Belbel i protagonitzada per Enric Cambray, que es representa el dia 11 de novembre a les 20.30 h. al Teatre del Casal.Les entrades i abonaments perja estan a la venda a www.codetickets.com a 12 euros l'entrada anticipada i 15 euros, a taquilla. S'han posat a la venda abonaments per tres funcions al preu de 30 euros i abonaments per a 5 funcions al preu de 45 euros. Els menors de 30 anys i els majors de 65 anys poden comprar l'entrada anticipada a través de la web amb una reducció del 50%.