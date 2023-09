Els espais de treball de la Torre del Llimó allotgen vuit noves empreses i persones emprenedores

L'alcalde de Cambrils i la regidora de Promoció Econòmica donen la benvinguda a les persones usuàries que entraran al centre d'allotjament el proper octubre

Actualitzada 29/09/2023 a les 13:23

Sessions de capacitació empresarial del servei Cambrils Emprèn

Vuit noves empreses i persones emprenedores entraran al centre d'allotjament de la Torre del Llimó aquest proper mes d'octubre, després de la resolució de la convocatòria pública per optar als espais de treball. L'alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; la regidora de Promoció Econòmica, Neus Cárdenas, i tot l'equip del Departament, van donar la benvinguda el passat divendres als nous usuaris i usuàries.Aquestes noves incorporacions ocuparan quatre despatxos en règim individual, un despatx compartit i dos coworkings, i se sumaran a dos usuaris ja allotjats: una entitat col·laboradora de l'administració, i l'altra dedicada al sector de la venda de rodaments i components industrials. Els nous usuaris i usuàries entraran al Centre d'Allotjament de la Torre del Llimó a partir de l' 1 d'octubre. Les autoritzacions d'ús temporal tindran una durada de tres anys, prorrogable per un any més, amb una durada màxima de la cessió de quatre anys.La trobada també va servir per donar a conèixer els serveis que ofereixen i fomentar les col·laboracions entre empreses i persones emprenedores. Els sectors dels nous usuaris i usuàries dels espais són tan diversos com la consultoria psicològica; les produccions audiovisuals; l'osteopatia i la salut; l'advocacia; la investigació de mercats; el disseny gràfic i web; l'auditoria industrial, i les instal·lacions d'electricitat, fontaneria i refrigeració.L'alcalde de Cambrils va animar als emprenedors i emprenedores aprofitar el valor afegit d'instal·lar-se a Torre del Llimó i en especial els serveis d'acompanyament empresarial com l'assessorament per al desenvolupament i consolidació del projecte o per la tramitació de subvencions i ajuts públics. En la mateixa línia, la regidora de Promoció Econòmica va explicar que aquest espai de treball compartit està pensat per facilitar el desenvolupament d'intercanvis i de negocis.Actualment, a les instal·lacions de la Torre del Llimó, encara hi ha un despatx disponible en modalitat d'ús individual, doble o triple i dos espais de coworking. Les empreses o persones emprenedores que hi estiguin interessades poden presentar la sol·licitud de participació al Registre General d'Entrada, ja que la convocatòria per a l'autorització d'ús privatiu dels espais continua oberta.La Torre del Llimó també compta amb el servei de coworking temporal en modalitat diària, setmanal i mensual per adaptar-se a les necessitats puntuals de determinades empreses. A més, l'edifici de La Torre del Llimó disposa de sales de reunions tant per a usuaris allotjats en el centre com per a empreses o persones emprenedores externes. Les sales de reunions estan definides com espais compartits per donar suport al desenvolupament d'activitats pròpies de les persones usuàries, com reunions, formacions i/o esdeveniments de caràcter empresarial.El centre de Promoció Econòmica també ofereix atenció i suport a les empreses i persones emprenedores, a través del servei Cambrils Emprèn, amb informació i orientació, consolidació dels models de negoci i amb sessions de capacitació empresarial.Les properes sessions de capacitació empresarial programades són «Les primeres etapes per emprendre» (2 d'octubre), «Les xarxes socials aplicades al meu negoci: les xarxes i els continguts», «Les xarxes socials aplicades al meu negoci: l'analítica i l'estratègia» (4 i 11 d'octubre), «L'IRPF» (11 d'octubre) i «Com crear una Start-up» (16 d'octubre). Aquest octubre també s'oferiran sessions sobre Eines digitals, Lean Startup i Canvas, Fiscalitat de l'autònom/a, Estudi de mercat i Com aconseguir que el teu web generi negoci.Durant el novembre es programaran les sessions titulades Eines per captar tràfic online, L'IVA, Anàlisi i viabilitat econòmica, Coneix el teu client, Finances per a persones emprenedores, Màrqueting online, Planifica el 2024, Pla d'empresa: detallant l'estratègia de negoci, Marca personal i Fiscalitat de l'autònom/a. El trimestre acabarà el desembre amb una sessió sobre «Tancament de l'any fiscal».