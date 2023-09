Comença el compte enrere per Santa Úrsula

Les dues colles de Valls actuen a Lleida i a Terrassa amb la vista posada en el 22 d'octubre

Actualitzada 28/09/2023 a les 19:29

La temporada 2023 encara la seva recta final amb un mes d'octubre farcit de diades que decidiran com acaba el termòmetre casteller de l'any per a les dues colles de Xiquets de Valls. Sant Miquel a Lleida, Mercadal a Reus i el final de temporada de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau serviran a la Colla Vella per preparar la diada de Santa Úrsula, mentre que la Nova Atenes a Terrassa i Santa Teresa al Vendrell són les actuacions de la Joves per arribar a un 22 d'octubre que es presenta apassionant a la plaça del Blat. A tres setmanes vista, el programa de possibles castells de les dues colles és ampli: castells de 10 (el quatre per a la Vella i el tres per a la Joves), 4de9 i el 2de8 sense folre per a les dues colles, 4de9 amb folre i pilar, 5de9 amb folre, pilar de 8 i, fins i tot, 3de9 sense folre són opcions que s'han de treballar a l'assaig i les actuacions pendents.Els rosats estaran diumenge al migdia a Lleida (12.15h) en una diada que servirà de rodatge i on difícilment estiraran més el braç que la màniga. Els castells bàsics de nou (3de9 amb folre i 4de9 amb folre) seran els principals objectius, que podrien completar amb el 5de8 si durant les pròximes setmanes volen posar-li un pis més. El pilar de 7 amb folre està gairebé assegurat, però si arrosseguen moltes camises ningú pot descartar un intent de pilar de 8. Estaran acompanyats pels Castellers de Lleida, amb el 4 de 8 com el seu gran repte, i els Capgrossos de Mataró, que intentaran castells de nou. La Colla Vella té marcada en vermell al calendari la diada del Mercadal, dissabte 7, on tornaran a provar castells de gamma extra. El 4de9 sense folre, el 2de8 sense folre, el 4de9 amb folre i pilar, el 5de9 amb folre i el pilar de 8 amb folre i manilles són algunes de les opcions que tenen en cartera.De la seva banda, els vermells visiten Terrassa diumenge en horari matinal (11.30h). La diada de la Nova Atenes ha viscut tres edicions fins el moment i ja ha vist castells com el 3de10, el 2de9 o el Pde8 amb folre i manilles dels Minyons o el 4de9 amb folre i pilar de la Vella. Ara, la Joves podria afegir-hi també el 4de9 sense folre, que seria el seu gran objectiu per aquesta actuació. El van estrenar per Sant Fèlix i el fet que Santa Teresa al Vendrell estigui tan a prop de Santa Úrsula (faltarà només una setmana) podria portar a la direcció tècnica a provar-lo a Terrassa. El 3de9 amb folre i algun castell de la gamma alta de vuit podrien completar la seva actuació on el pilar de 8 amb folre i manilles sempre està present. Enguany ja l'han fet a Vilafranca del Penedès, Altafulla i Barcelona.Després d'aquesta diada de la Nova Atenes, la Joves només tindrà l'actuació del Vendrell per acabar d'ajustar les peces de cara a Santa Úrsula.