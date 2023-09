24 anys fent camí pel futur Parc Natural

Aquest diumenge 1 d'octubre, se celebra la 24a Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades, que transcorrerà per la Selva del Camp

Prop de 270 caminadors recorreran, aquest diumenge 1 d'octubre, el terme municipal de la Selva del Camp –i d'alguna altra població limítrofa– amb motiu de la celebració de la 24a Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades. Aquesta xifra es correspon amb el nombre de persones que, a dia d'avui, han respost a la convocatòria de l'Associació d'Amics de les Muntanyes de Prades (AAMP), que des de fa 24 anys organitza una sortida anual per aquest espai natural.En la caminada d'enguany s'ha previst una sortida esglaonada entre les 7 i les 8 del matí, i els participants hauran pogut escollir entre dos recorreguts, de 21 i 33 quilòmetres. El primer transcorre en direcció a l'Aleixar, i el segon cap a Vilaplana i la serra de la Mussara.«És un recorregut molt assequible», explica Josep Moragas, president de l'AAMP. La Selva del Camp, detallen des de l'associació, és un dels pobles on s'inicien els contraforts de les serralades que conformen el massís de les Muntanyes de Prades. Els participants en la caminada passaran per llocs tan singulars i emblemàtics com el Pic del Puig d'en Cama o el Camí del Rec, a més de fer algunes descobertes de petits turons per on segurament no hi han transitat mai.En el trajecte, els caminadors es trobaran diversos punts d'avituallament, i quan arribin al final podran gaudir d'un merescut dinar. La caminada és no competitiva, perquè la voluntat dels organitzadors és la descoberta del territori, a la vegada que es posa en relleu la riquesa mediambiental de les Muntanyes de Prades i la necessitat de protegir-la.Durant els últims 23 anys, l'AAMP ha dut a terme 23 caminades amb sortida i arribada als 23 dels 24 pobles i llogarets que conformen les Muntanyes de Prades i el futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Amb la sortida d'aquest diumenge, es completa la llista.«De cara a l'any que ve, en què celebrarem el 25è aniversari, volem muntar una caminada ja com a Parc Natural, o gairebé», explica Moragas. Les caminades de l'AAMP, de fet, van sorgir amb la voluntat de reivindicar la conversió de Muntanyes de Prades en Parc Natural, fet que, si tot transcorre com està previst, podria ser una realitat a finals de 2024.Per al president dels Amics de les Muntanyes de Prades, la designació d'aquest territori com a Parc Natural comportaria uns avenços molt importants pel que fa al manteniment i la promoció d'aquest espai. «Només cal mirar el Montsant. Els senderistes que hi anem sovint hi veiem les diferències», remarca Moragas. Les inscripcions per a la 24a Caminada pel Massís de les Muntanyes de Prades ja estan tancades, però el mateix dia encara s'hi podran inscriure presencialment nous participants, sempre que estiguin federats.