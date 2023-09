Salou acull una trobada amb els millors creadors de contingut de viatges per segon any consecutiu

Es tracta d'una jornada de formació d'alt rendiment, amb ponències de primer nivell a les què assistiran 75 participants

Actualitzada 28/09/2023 a les 13:42

IATI Academy & friends ha arribat per quedar-s'hi. La segona edició d'aquest esdeveniment de formació d'alt rendiment torna i torna a triar Salou com a ciutat amfitriona. Salou acollirà aquest cap de setmana alguns dels creadors de contingut de viatges més destacats d'Espanya, que sumen entre tots més de 5 milions de seguidors a les xarxes socials, i allà ampliaran coneixements sobre aquesta professió i compartiran diferents experiències.En total seran 75 convidats, arribats des de diferents punts d'Espanya, que assistiran a diferents ponències i taules rodones de primer nivell, impartits per alguns referents del sector al Teatre Auditori de Salou (TAS). A les jornades, participaran Albert Espinosa, escriptor, guionista i conferenciant motivacional, Enrique Álex, viatger, creador de continguts professional i Premi IATI al Millor Canal de Youtube de Viatges, Nadia Gámez, Doctora en Informàtica i creadora de contingut professional, Izhan Go, storyteller, creador audiovisual i Premi IATI al millor compte d'Instagram de Viatges. A la tarda està prevista una taula rodona sobre intel·ligència artificial on participaran Alex Sánchez del blog Cosas de Viaje, Elena Herráiz de Viajero Estrangero, José Luis Sarralde, creador de Guías Viajar, Rebeca Serna de Viajeros 3.0 i Eira Scheper, creadora de contingut.Aquesta iniciativa està organitzada per IATI Seguros, pioners en la contractació d'assegurances de viatges on-line i en l'aposta pels creadors de contingut de viatges a Espanya. «Un creador de contingut necessita conèixer les plataformes digitals, així com les noves tendències, que canvien constantment; nosaltres hi serem sempre, recolzant el talent i apostant per la formació de qualitat», explica Alfonso Calzado, CEO de l'empresa.Per a l'alcalde i president del Patronat de Turisme de Salou, Pere Granados, «és un plaer acollir a la reunió de destacats creadores de continguts de viatge a Salou i agraïm que IATI hagi decidit triar novament la capital de la Costa Daurada com a lloc per a dur a terme aquesta important trobada. Aquest esdeveniment representa una oportunitat única per compartir coneixements, inspirar-se i contribuir al creixement. Salou s'enorgulleix de ser part d'aquesta iniciativa emocionant».Aquesta agenda formativa es completa durant el cap de setmana amb diverses activitats, organitzades pel Patronat Municipal de Turisme de Salou, i en col·laboració amb diferents entitats de Salou: Hotel Blaumar, Hotel Regent Aragó, Summit Salou Hotel Olympus Palace, Restaurant MRKT d'Edu Costa, Racó de Manel, Flash Bar i Creuers Costa Daurada.