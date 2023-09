Música en format vinil, xerrades i devoció a la Fira i Festa del Roser de Vilallonga del Camp

Aquest divendres es donarà el tret de sortida a la festivitat, que s'allargarà fins al dia 8

Actualitzada 28/09/2023 a les 17:51

Vilallonga del Camp donarà demà el tret de sortida a la Fira i Festa del Roser. Fins al 8 d'octubre, s'han programat desenes d'actes per a petits i grans. Les activitats començaran demà a les 8 del vespre amb l'arribada de la Mare de Déu del Roser, en la qual també ho participaran els gegants, capgrossos, grallers i timbalers del poble. A la nit, es podrà gaudir de la 25a edició del Fot-li gasto, a partir de dos quarts de 12 al pàrquing de la Riera amb les actuacions de Senyor Oca, Crim i DJ Trapella.Dissabte, les fires ocuparan el protagonisme. De 6 de la tarda a 9 del vespre, la Sala de Serveis de la Gent Gran acollirà la segona edició de la Fira del Disc VilaVinils, en la qual es podrà fer intercanvi i hi haurà una sessió de vinils a càrrec dels djs locals. D'altra banda, el Poliesportiu acollirà dissabte i diumenge a la tarda la Fira d'entitats i comerç.La pròxima setmana començarà amb la projecció del film. Es faran dos passis a la tarda, a la Sala de Cinema del Centre Recreatiu. Dimarts, l'historiador Axel Baiget i l'arqueològa Mar Pareja oferiran la conferència. Dimecres, es projectaran audiovisuals monogràfics de carnaval, la Festa Major i els Armats.El res del rosari davant la capella de la Mare de Déu del Roser marcarà l'inici dels actes del dijous, jornada en la qual també s'oficiarà una missa pels socis difunts de l'Associació d'Amics del Roser. El dia acabarà amb música, amb una projecció de vídeos de concerts de pop-rock. Divendres, el Centre Recreatiu acollirà una conferència a càrrec d'Anna Andavert, que porta per títolDissabte 7, festivitat de la Mare de Déu del Roser, els djs locals oferiran a les 8 del vespre una actuació musical amb vinil. Diumenge 8, la missa en honor a la Mare de Déu del Roser al matí, i la projecció del film, amb dues sessions a la tarda, al Centre Recreatiu, posaran el punt final a la festa.