La Fira de Santa Úrsula de Valls emmarcarà una nova edició del Simposi Casteller de Catalunya

Actualitzada 28/09/2023 a les 15:50

Valls acull, en el marc de la Fira de Santa Úrsula, l'onzena edició del Simposi Casteller que aquest 2023 estrena ubicació a Món Casteller - Museu Casteller de Catalunya. El showcooking inaugural amb el cuiner Xavier Veciana del restaurant Balandra del barri mariner del Serrallo de Tarragona obrirà la jornada del dissabte 21 d'octubre amb una proposta genuïna i singular que combinarà sabors de mar i muntanya. A partir d'aquí, durant tota la jornada, el Museu Casteller acollirà les conferències, taules rodones i tertúlies del Simposi Casteller d'enguany que ja ha obert les inscripcions per a participar-hi a través del portal web de l'Ajuntament de Valls.La conferència inaugural del simposi anirà a càrrec de Roger Guimerà, físic i investigador ICREA del departament d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili, que presentarà «la dificultat matemàtica dels castells». Guimerà abordarà com els models i algoritmes matemàtics poden agrupar diferents variables per calcular i classificar els castells en funció de la seva dificultat. El projecte forma part dels treballs de Castells de Ciència, una iniciativa impulsada per la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Ciència de la URV – ComCiència i la Càtedra per a l'Estudi del Fet Casteller de la mateixa universitat.Precisament, la primera taula rodona del Simposi es dedicarà també a la dificultat de comparar castells similars i comptarà amb la participació de persones que han exercit o exerceixen de caps de colla com Aina Mallol (Xicots de Vilafranca), Gisela Racero (Tirallongues de Manresa), Joan Farguell (Castellers de Berga), Jordi Moreno (Moixiganguers d'Igualada), Oriol Ciurana (Xiquets de Reus), en un debat que moderarà el periodista Carles Cortés. El debat posarà de manifest quins són els principals reptes i estratègies a què s'enfronten les colles quan es plantegen fer el salt als castells de 8 i de 9 i quines han estat les seves experiències com a caps de colla a l'hora de decidir treballar l'estructura del 3 o bé la del 4.La segona taula rodona abordarà quins són els efectes del canvi climàtic en les actuacions castelleres i el debat que s'ha obert al món casteller al voltant de modificar els horaris tradicionals que sempre han anat molt lligats als rituals cerimonials de les festes majors i populars. El debat comptarà amb la participació d'Alba Galán, tècnica de Cultura Popular de l'Ajuntament de Mataró; Jordi Robert, periodista, expert en cultura popular i membre de la Comissió de Seguici Cerimonial de la Festa Major de Sant Joan de Valls; Enric Rovira, epidemiòleg i coordinador de salut de la Colla Jove Xiquets de Tarragona; Lluís Esclassans, enòleg i cap de colla dels Castellers de Vilafranca entre 2004 i 2007; i Òscar Saladié, degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV i expert en canvi climàtic. La periodista i castellera de Borinots de Sants, Sílvia Muñoz, serà l'encarregada de moderar la taula rodona.El Simposi es tancarà amb la tertúlia amb els caps de colla de la Colla Joves, Edu Toda, i de la Colla Vella, Manel Urbano, just a la vigília de la diada castellera de Santa Úrsula. Els dos caps de colla dels Xiquets de Valls ens parlaran de les sensacions i emocions just a 24 hores de la celebració de l'esperada diada castellera. D'altra banda, al Simposi Casteller d'enguany s'hi suma, també a la plaça del Museu Casteller i a partir de les 11 del matí, la segona edició de la Mostra de Col·leccionisme Casteller. A la mostra s'hi presentaran i exposaran diferents peces castelleres de col·leccionista com mocadors, escuts, pins, xapes i fotografies, provinents de diversos col·leccionistes de diferents poblacions del Camp de Tarragona i el Penedès.