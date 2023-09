La Diputació dota de nous equipaments informàtics i tecnològics als ens locals de menys de 20.000 habitants

Aquest projecte que es concreta en diferents actuacions que permeten millorar els serveis a la ciutadania de 180 municipis es finança amb fons europeus

Actualitzada 28/09/2023 a les 10:30

Els ens locals de la demarcació de Tarragona de menys de 20.000 habitants reben, durant aquests dies, nous equipaments tecnològics que contribuiran a la millora dels serveis que des dels ens locals s'ofereixen a la ciutadania. La Diputació de Tarragona ha posat en marxa un programa de reforç de les infraestructures digitals que compta amb finançament del Ministerio de Política Territorial amb fons Next Generation. El programa, que té per objectiu la transformació i digitalització dels municipis de la demarcació de Tarragona, compta amb un pressupost de 1.828.919 euros.En total, es tracta de 180 ajuntaments que es beneficien del programa «Reforç de les infraestructures digitals adreçat a dotar amb nous equipaments les entitats locals de menys de 20.000 habitants», que es concreta en cinc actuacions: creació de punts d'accés digital, que inclou equipament informàtic i aparells d'escàner que faciliten la tramitació electrònica a la ciutadania; una sala de formació i capacitació adreçat als treballadors públics dels ens locals amb espai per a videoconferències; ultra mobilitat, que dota d'equipament informàtic de mobilitat als secretaris interventors que fan les seves funcions per a agrupacions de municipis de menys de 500 habitants; implementació de pantalles interactives ubicades a les dependències municipals per facilitar la informació a la ciutadania, i tauletes de signatura biomètrica que faciliten la tramitació electrònica a la ciutadania que no disposa d'identitat digital.L'enviament i la instal·lació dels equipaments als 180 municipis beneficiaris s'ha iniciat aquest mes de setembre i es preveu que estigui enllestida el proper mes de novembre. La Diputació de Tarragona va presentar aquest projecte a la convocatòria prevista a l'Ordre TER/836/2022, de 29 d'agost per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de 2022 de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation.