Extingit l'incendi de Vespella de Gaià

L'incendi ha tingut una afectació de 40,38 hectàrees i la principal hipòtesi sobre les causes és una línia elèctrica, segons Agents Rurals

Actualitzada 28/09/2023 a les 20:00

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit, a les 18.32 hores, l'incendi forestal que es va produir a les 14.50 hores del divendres 22 de setembre que afectava els municipis de Vespella de Gaià i La Nou de Gaià. L'incendi es va donar per estabilitzat el mateix divendres 22 de setembre a les 18.41 hores i per controlat, el dissabte 23 de setembre a les 10.02 hores.Els Bombers de la Generalitat han treballat fent tasques de revisió de punts calents per remullar les fumeroles que s'han anat trobant dins del perímetre. Han treballat amb eines manuals, línies d'aigua i fent alguna descàrrega amb mitjans aeris. Els Bombers s'han trobat amb un escenari d'acumulació de combustible gruixut i sols orgànics profunds que els ha fet actuar apagant soques de garrofer i carboneres soterrades.Diversos efectius terrestres de bombers i auxiliars forestals així com personal de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF) han treballat durant aquests dies en les tasques d'extinció, amb el suport puntual de mitjans aeris. L'incendi ha tingut una afectació de 40,38 hectàrees i la principal hipòtesi sobre les causes és una línia elèctrica, segons Agents Rurals.