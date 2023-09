Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 1.530 plantes a Mont-ral

El cos també ha detingut a dos homes localitzats a la mateixa plantació

Actualitzada 28/09/2023 a les 11:03

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Valls van detenir el 27 de setembre dos homes de 25 i 26 anys per un delicte de tràfic de drogues.Fruit de la tasca d'investigació policial, el matí del 27 de setembre els agents dels mossos d'esquadra es van endinsar en una zona boscosa i de difícil accés anomenada la Cabrera que pertany al municipi de Mont-ral (Alt Camp).Després d'una bona estona caminant pel bosc els agents van trobar amagats diversos cultius de marihuana distribuïts en diferents bancals amb un total de 1.530 plantes, que hauria suposat un comerç fraudulent d'aproximadament un milió d'euros.Al costat d'un dels bancals es van localitzar dues tendes de campanya amb estris de cuina i menjar i a l'interior d'una d'elles dos homes estirats damunt de dos matalassos.La plantació comptava amb diverses basses d'aigua construïdes i una xarxa de canonades que baixaven fins al riu Brugent on amb l'ajuda d'una bomba d'aigua extreien i pujaven l'aigua del riu per emmagatzemar-la a les basses i després des d'allí poder regar les plantes.Un cop finalitzades les comprovacions policials, els agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria de Valls van detenir els dos homes per un delicte de tràfic de drogues i han passat avui a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Valls.